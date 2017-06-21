Вылитый на жену кипяток обернулся для новосибирца суровым приговором

Суд приговорил Андрея Диганова к 8,5 годам колонии строгого режима
Суд приговорил Андрея Диганова к 8,5 годам колонии строгого режима

На прошлой неделе Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор 42-летнему Андрею Диганову, которого обвиняли в смерти гражданской жены после сильных ожогов.


Преступление произошло осенью 2015 года.


Как рассказал помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Виталий Перов, вечером 11 ноября 2015 года Андрей Диганов выпивал в квартире на ул. Костычева с 56-летней женщиной, вместе с которой жил. Суд установил, что во время застолья они поссорились, тогда Андрей Диганов схватил со стола горячий чайник и вылил на сожительницу кипяток. Из материалов дела следует, что женщина обожгла плечо, руку, грудь, спину, ягодицы, но к врачам поначалу не обращалась.


Только спустя 16 дней, 27 ноября, заглянувшая в гости соседка увидела, что обожженная женщина сильно болеет, не встаёт с постели и вызвала полицию и «скорую помощь». Врачи увезли пострадавшую в городскую клиническую больницу № 34, где спустя час с небольшим она умерла «от септического шока, развившегося в результате ожога кипятком». О том, что кипятком её обварил именно Диганов, врачи и знакомые пострадавшей узнали от неё самой, описал ситуацию Виталий Перов.


15 июня Ленинский районный суд Новосибирска признал ранее не судимого Андрея Диганова виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил его к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима. При этом подсудимому зачтут тот срок, который он уже провел под стражей. Как пояснил Виталий Перов, под стражей мужчина оказался сразу после того, как о его преступлении узнала полиция.


Приговор в законную силу не вступил. В прокуратуре Ленинского района не исключают, что Андрей Диганов будет его обжаловать, так свою вину он в суде не признал. Как уточнил Виталий Перов, подсудимый утверждал, что женщина сама пролила на себя кипяток и что подробности произошедшего он сам узнал с её слов. При этом у подсудимого были две версии случившегося. Сначала он пояснял, что во время его похода в магазин сожительница облилась кипятком, так как потеряла сознание. По второй версии, озвученной подсудимым, женщина получила ожоги, когда наливала чай и на неё прыгнула кошка.


Как ранее сообщали в СУ СКР по Новосибирской области, мужчина, обливший женщину кипятком, прожил с ней около 15 лет.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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