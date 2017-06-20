ФК «Сибирь» арендовал краснодарского форварда
Футбольный клуб «Сибирь» арендовал форварда краснодарской команды «Кубань» Максима Житнева на ближайший сезон.
Соглашение между клубами было подписано сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба ФК «Сибирь».
«В последнее время в составе нашей команды были проблемы с нападающими. Максим хорошо знаком тренерскому штабу и руководству клуба.
Мы знаем его возможности: в 2016 году Максим в составе нашей команды стал лучшим бомбардиром лиги. Минувшим летом Житнев перешёл в «Кубань», но у него там не совсем заладилось... Надеемся, что принесёт нам много пользы и забитых мячей»,
— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы «Сибири» Дмитрий Кваша.
Максим Житнев выступал в ФК «Сибирь» с 2010 по 2016 год, после чего перешёл в краснодарскую «Кубань». В первенствах России на счету Житнева 32 гола за «Сибирь» — это шестой результат среди всех футболистов в российской истории нашего клуба. Трижды Максим Житнев признавался болельщиками «Сибири» лучшим игроком по результатам традиционного голосования.
На прошлой неделе ФК «Сибирь» объявил об обновлении 60 % команды. «Как это ни банально, но задача будет — побеждать в каждом матче. Мы уже четыре года не попадали в десятку в ФНЛ, так что хочется туда вернуться», — заявил главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов.
Мария Шевлягина
Фото fc-sibir.ru