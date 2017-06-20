ФК «Сибирь» арендовал краснодарского форварда

Трижды Максим Житнев признавался болельщиками «Сибири» лучшим игроком по результатам традиционного голосования
Трижды Максим Житнев признавался болельщиками «Сибири» лучшим игроком по результатам традиционного голосования

Футбольный клуб «Сибирь» арендовал форварда краснодарской команды «Кубань» Максима Житнева на ближайший сезон. 


Соглашение между клубами было подписано сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба ФК «Сибирь».


«В последнее время в составе нашей команды были проблемы с нападающими. Максим хорошо знаком тренерскому штабу и руководству клуба. 


Мы знаем его возможности: в 2016 году Максим в составе нашей команды стал лучшим бомбардиром лиги. Минувшим летом Житнев перешёл в «Кубань», но у него там не совсем заладилось... Надеемся, что принесёт нам много пользы и забитых мячей», 


— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы «Сибири» Дмитрий Кваша.


Максим Житнев выступал в ФК «Сибирь» с 2010 по 2016 год, после чего перешёл в краснодарскую «Кубань». В первенствах России на счету Житнева 32 гола за «Сибирь» — это шестой результат среди всех футболистов в российской истории нашего клуба. Трижды Максим Житнев признавался болельщиками «Сибири» лучшим игроком по результатам традиционного голосования.


На прошлой неделе ФК «Сибирь» объявил об обновлении 60 % команды. «Как это ни банально, но задача будет — побеждать в каждом матче. Мы уже четыре года не попадали в десятку в ФНЛ, так что хочется туда вернуться», — заявил главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов.

Мария Шевлягина 
Фото fc-sibir.ru

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