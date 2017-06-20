Новосибирцы распилили три авто и соорудили спиннер

Спиннер из автомобилей совершает заносы

Новосибирские блогеры канала «Гараж 54» сделали из трёх автомобилей ВАЗ 2109 спиннер и прокатились на нём.





Канал на youtube.com «Гараж 54» появился в сентябре 2013 года, у него около 700 тыс. подписчиков. Новое видео со спиннером появилось 14 июня.





«Пришла такая идея в голову – так как сейчас это в тренде, мы решили сделать спиннер по-своему»,





— говорит ведущий канала в видеоролике.





Спиннер — развлекательная и антистрессовая игрушка, в центре у неё находится подшипник, вокруг которого расположено несколько крыльев или утяжелителей. Спиннер можно крутить в руках наподобие чёток.







Для того чтобы создать «автомобильный спиннер», блогерам пришлось распилить свой старый автомобиль — две сваренные половины ВАЗ 2109, которые они уже использовали для съёмок ролика в ноябре 2016 года. Тогда видео «Что будет, если сварить две машины» набрало 3 млн просмотров. К этим половинам видеоблогеры специально приобрели подержанный автомобиль той же модели и сварили три передние части «девяток».







После всех проделанных работ водители постарались использовать спиннер по назначению и покружиться на стоянке. Трём водителям удалось уйти на автомобиле в занос, однако в конце ролика видно, что автомобили серьёзно пришли в негодность – у машин помялись крыши.







«Выглядит это всё как настоящий спиннер, но сумасшедшего вращения у нас не получилось, потому что они все [машины] начали ломаться — где-то отвалился порог, где-то сиденье выпало.





В результате мы все равно покатались одновременно на трёх автомобилях», — подвел итоги в конце видео ведущий.







Разработка «автомобильного спиннера»







Месяцем ранее, в начале мая, два новосибирских энтузиаста начали выпускать спиннеры, которые они печатают на 3D-принтерах из российских материалов.

