Новосибирцы массово запустили воздушных змеев возле планетария

20 июня в Новосибирском планетарии проходит фестиваль воздушных змеев
20 июня в Новосибирском планетарии проходит фестиваль воздушных змеев

Полсотни новосибирцев пришли на площадку планетария, чтобы посоревноваться в запуске воздушных змеев.


Вечером 20 июня жители Новосибирска принимают участие в фестивале воздушных змеев, который организовал Новосибирский планетарий. 


«На участие в запуске зарегистрировалось более 40 человек, но пришло чуть больше — всего около полусотни. 


У нас сегодня проходят мастер-классы по изготовлению змеев своими руками. В 19:30 прошел коллективный запуск воздушных змеев. Сейчас мы проводим соревнования на самый высокий полёт, самый длительный полёт и на самого красивого воздушного змея»,


— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудник планетария Алёна Зейналова.


На праздник со своими воздушными змеями пришли более 50 новосибирцев
На праздник со своими воздушными змеями пришли более 50 новосибирцев


Помимо фестиваля змеев сегодня в планетарии в рамках празднования Дня летнего солнцестояния проходит уличный научный лекторий. Под открытым небом пройдут две лекции от специалистов планетария Олега Кашина и Ильи Орлова. Темы — метеоритный кратер Жаманшин (Казахстан) и термоядерные реакции в ядре Солнца. 


Двумя неделями ранее сотрудники Новосибирского планетария сообщили, что они продублировали новый американский научный фильм о тёмной материи «Фантом Вселенной». Картина рассказывает об открытии и свойствах чёрной материи.

Мария Шевлягина 
Фото Юлия Алтухова

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