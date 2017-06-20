Новосибирцы массово запустили воздушных змеев возле планетария

20 июня в Новосибирском планетарии проходит фестиваль воздушных змеев

Полсотни новосибирцев пришли на площадку планетария, чтобы посоревноваться в запуске воздушных змеев.





Вечером 20 июня жители Новосибирска принимают участие в фестивале воздушных змеев, который организовал Новосибирский планетарий.





«На участие в запуске зарегистрировалось более 40 человек, но пришло чуть больше — всего около полусотни.





У нас сегодня проходят мастер-классы по изготовлению змеев своими руками. В 19:30 прошел коллективный запуск воздушных змеев. Сейчас мы проводим соревнования на самый высокий полёт, самый длительный полёт и на самого красивого воздушного змея»,





— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудник планетария Алёна Зейналова.







На праздник со своими воздушными змеями пришли более 50 новосибирцев





Помимо фестиваля змеев сегодня в планетарии в рамках празднования Дня летнего солнцестояния проходит уличный научный лекторий. Под открытым небом пройдут две лекции от специалистов планетария Олега Кашина и Ильи Орлова. Темы — метеоритный кратер Жаманшин (Казахстан) и термоядерные реакции в ядре Солнца.





Двумя неделями ранее сотрудники Новосибирского планетария сообщили, что они продублировали новый американский научный фильм о тёмной материи «Фантом Вселенной». Картина рассказывает об открытии и свойствах чёрной материи.

