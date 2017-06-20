Новосибирцы массово запустили воздушных змеев возле планетария
Полсотни новосибирцев пришли на площадку планетария, чтобы посоревноваться в запуске воздушных змеев.
Вечером 20 июня жители Новосибирска принимают участие в фестивале воздушных змеев, который организовал Новосибирский планетарий.
«На участие в запуске зарегистрировалось более 40 человек, но пришло чуть больше — всего около полусотни.
У нас сегодня проходят мастер-классы по изготовлению змеев своими руками. В 19:30 прошел коллективный запуск воздушных змеев. Сейчас мы проводим соревнования на самый высокий полёт, самый длительный полёт и на самого красивого воздушного змея»,
— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ сотрудник планетария Алёна Зейналова.
Помимо фестиваля змеев сегодня в планетарии в рамках празднования Дня летнего солнцестояния проходит уличный научный лекторий. Под открытым небом пройдут две лекции от специалистов планетария Олега Кашина и Ильи Орлова. Темы — метеоритный кратер Жаманшин (Казахстан) и термоядерные реакции в ядре Солнца.
Двумя неделями ранее сотрудники Новосибирского планетария сообщили, что они продублировали новый американский научный фильм о тёмной материи «Фантом Вселенной». Картина рассказывает об открытии и свойствах чёрной материи.
Мария Шевлягина
Фото Юлия Алтухова