В Новосибирске наступил самый длинный день в году

Световой день сегодня продлится 17 часов 23 минуты
Световой день сегодня продлится 17 часов 23 минуты

21 июня наступил самый длинный световой день в году, в Новосибирске его продолжительность составит 17 часов 23 минуты.


«21 июня в 11:25 по местному времени центр видимого диска Солнца удалится к северу от небесного экватора на максимально возможное расстояние. Этот момент соответствует самому продолжительному дню в году и началу астрономического лета в Северном полушарии. Далее склонение нашего светила начнет уменьшаться, а продолжительность светового дня, соответственно, сокращаться», — рассказала НГС.НОВОСТИ специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.


Как следует из астрокалендаря на сайте Большого новосибирского планетария, в Новосибирске продолжительность светового дня в летнее солнцестояние составит 17 часов 23 минуты. Солнце взошло в 4:48, а зайдёт в 22:11.


Как ранее сообщали в планетарии СГУГИТ (тогда СГГА), на Южном полюсе во время летнего солнцестояния стоит полярная ночь, на Северном полюсе и околополюсных районах — полярный день, поскольку Земля обращена к Солнцу Северным полушарием.


В Большом новосибирском планетарии день летнего солнцестояния отпраздновали накануне. В программу праздника вошли фестиваль воздушных змеев, уличные лекции и другие развлечения для любителей астрономии.

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Ярцевой

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