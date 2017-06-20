В детском саду поменяли горку, на которой задохнулась 4-летняя девочка

Новая горка в детском саду № 45 компании «ЮМАГС»
Новая горка в детском саду № 45 компании «ЮМАГС»

В новосибирском детском саду № 45 на игровой площадке заменили горку, на которой в декабре 2015 года задохнулась 4-летняя девочка. 


Об этом стало известно прокуратуре 15 июня после проведения проверки. «С 30 марта началась работа по установке нового оборудования — они старое просто демонтировали, хотя нам эксперт ранее говорил, что в принципе можно оставить и устранить дефекты без демонтажа», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ 20 июня помощник прокурора Первомайского района по делам несовершеннолетних Ксения Козлова.


Несчастный случай произошёл в декабре 2015 года. Тогда 4-летняя воспитанница детсада № 45 задохнулась во время прогулки. 


Прежде сообщалось, что девочка зашла под горку, подлезла с обратной стороны лестницы и сунула голову между двумя ступеньками, в то время как воспитательница отвлеклась.


Старая горка, на которой задохнулась 4-летняя девочка
Старая горка, на которой задохнулась 4-летняя девочка

Детский сад № 45 был открыт после реконструкции в 2012 году. Общая сумма затрат — больше 300 млн руб., которые пошли в том числе и на установку детских игровых площадок производства красноярского завода «ЮМАГС». Чиновники отмечали, что все сертификаты соответствия были в порядке, однако судебная строительно-техническая экспертиза выявила, что оборудование не соответствовало требованиям ГОСТов. 


«Новое установленное оборудование той же марки — ООО "ЮМАГС", устанавливал сам производитель.


Компания предоставила все документы, все сертификаты, что теперь оборудование соответствует ГОСТам. В период установки они постоянно консультировались со специалистами, очень внимательно отнеслись к вопросу», 


— добавила Ксения Козлова.

В январе 2017 года суд апелляционной инстанции отменил приговор Первомайского районного суда в отношении воспитателя детского сада, которая не уследила за погибшей девочкой. В первоначальном приговоре был реальный срок лишения свободы — 2 года, но в январе он изменился на ограничение свободы. Новосибирский областной суд отменил прежний приговор и вынес новый после того, как стали известны результаты строительно-технической экспертизы. Эта экспертиза показала, что игровой комплекс в детском саду не отвечал требованиям безопасности.


В облсуде отметили, что новый приговор не только ограничил свободу бывшей воспитательницы детского сада, но и на два года запретил ей работать с детьми.

Мария Шевлягина 
Фото пресс-службы прокуратуры НСО (1), Анны Золотовой (2)

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