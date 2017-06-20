Новосибирский врач обошла других российских терапевтов и выиграла полмиллиона

Любовь Реутова стала лучшим участковым терапевтом России

Врач Тогучинской ЦРБ Новосибирской области Любовь Реутова победила во Всероссийском конкурсе врачей-2017 в номинации «Лучший участковый терапевт» и выиграла 500 тыс. руб.





Итоги Всероссийского конкурса врачей опубликованы 19 июня на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ. Комиссия рассмотрела 653 конкурсные работы по 29 номинациям из десятков регионов России.







Из врачей Новосибирской области призовое место досталось Любови Реутовой, врачу Тогучинской центральной районной больницы — она победила в номинации «Лучший участковый терапевт».





Победителю присудят денежный приз — 500 тыс. руб. из федерального бюджета, подтвердили в минздраве НСО.







Сама Любовь Реутова рассказала НГС.НОВОСТИ, что для неё победа в конкурсе оказалась неожиданной. В 2016 году врач вошла в число 10 финалистов областного конкурса профессионального мастерства «Врач года», а затем её портфолио отправили в Москву.







«Я узнаю [о победе] буквально перед Днём медика — мне главный врач звонит и говорит, что я победила во всероссийском конкурсе!» — поделилась терапевт.





Она отметила, что ещё не видела приз, поэтому не стала загадывать, как потратить деньги. «Применение, конечно, найдем — у нас два сына», — улыбнулась Любовь Реутова.







О себе она рассказала, что родом из Ордынского района, а в Тогучинской ЦРБ работает с 1990 года, — в этом году ей исполняется 50 лет. После окончания новосибирского мединститута Любовь Реутову отправили в Ордынскую ЦРБ.











«Проработала там буквально 2–3 месяца, а потом замуж вышла. Муж тоже из Ордынска, но уже работал здесь (в Тогучине. — М.М.), в МВД. Я вышла замуж, и пришлось переехать в Тогучин. И по сей день одна запись у меня в трудовой книжке: участковый терапевт Тогучинской центральной районной больницы», — отметила победительница конкурса.







Она добавила, что из Тогучина она с мужем не планируют переезжать, а взрослые сыновья — один работает программистом, а второй учится в НГУЭУ — сейчас живут в Новосибирске.







На прошлой неделе в Новосибирске выбрали победительницу местного этапа конкурса «Врач года – 2017» — ей стала врач-педиатр, заведующая отделением раннего возраста и патологии новорождённых областной больницы Ирина Гринберг, она также представит НСО в следующем году на всероссийском этапе.





В 2016 году новосибирский хирург Александр Вицын занял второе место в номинации «Лучший онколог» на всероссийском конкурсе среди лучших врачей.