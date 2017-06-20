«Цены растут каждый день»: новосибирцы раскупают мощные видеокарты для добычи криптовалюты

Видеокарты начали пользоваться у новосибирцев повышенным спросом

В новосибирских магазинах электроники резко вырос спрос на видеокарты для компьютеров. Эту тенденцию подтвердили НГС.НОВОСТИ сразу в нескольких сетях по продаже электроники.





«Я вам могу подтвердить, что есть ажиотажный спрос, и мы стараемся его закрывать по мере наших возможностей, по мере возможностей наших поставщиков», — сообщил сотрудник коммерческой службы «DNS - Западная Сибирь» Иван Моисеев.







Как уточнил Иван Моисеев, спрос на видеокарты повысился несколько месяцев назад, к ажиотажу вокруг этих комплектующих привели скачки курсов криптовалют (виртуальных валют, которые можно «добывать» в специальных программах при помощи мощной видеокарты и в дальнейшем переводить в реальные деньги. — О.Х.). «Скажем так, процедура стала более выгодной для людей, которые ею занимаются», — прокомментировал представитель DNS.





Ажиотаж вокруг видеокарт заметили и в сети цифровых универмагов «ТехноСити». По словам коммерческого директора «ТехноСити» Сергея Которова, спрос на видеокарты начал расти несколько месяцев назад, причём эта тенденция коснулась не всех видеокарт, а только определенных моделей, «с помощью которых можно майнить (получать. — О.Х.) ту самую криптовалюту».







«С ними да — дефицит большой, и цены растут каждый день <…> Мы транслируем цены от поставщиков, а





цены у них растут постоянно. Не могу точно сказать, насколько они выросли [за последнее время], но выросли значительно, и более того, растут каждый день,





с каждой новой поставкой, если таковая есть, и когда это остановится, мы не знаем», — пояснил Сергей Которов.







По его словам, покупатели, зарабатывающие на рынке криптовалют, готовы купить по нескольку десятков и даже сотен видеокарт в одни руки. «Приходят и спрашивают 20, 30, 200 [видеокарт]. 2 тыс. даже спрашивали», — вспомнил Сергей Которов.





Чаще заказывать видеокарты новосибирцы стали и в интернет-магазине «Связной». «Если сравнить продажи за 1,5 месяца к 1,5 месяцам (т.е. июнь-май к апрелю и середине марта), у нас продажи видеокарт в интернет-магазине в Новосибирске выросли примерно на 10 % в штуках и на 25 % в рублях. То есть покупали больше дорогих видеокарт», — отмечает руководитель пресс-службы «Связного» Сергей Тихонов.







Как подтверждают эксперты газеты «Ведомости», ажиотажный спрос на видеокарты в России связан с тем, что увеличивается число людей, которые майнят на свои компьютерах криптовалюты.





«Майнинг — это совокупность математических вычислений, с которыми в силу своей архитектуры лучше всего справляются процессоры видеокарт: для других процессоров это нештатные вычисления», —





поясняет издание со ссылкой на сотрудника одного из российских банков.







Эксперты отмечают, что число майнеров увеличилось из-за резких скачков криптовалют в последние месяцы, например, подорожали биткоин и Etherium. «С конца марта 2017 г. курс биткоина к доллару вырос на 200 % (c примерно 1000 долл. до 3000 долл. 12 июня), Etherium с начала марта по 13 июня подорожал в 24 раза. На это наложился массовый интерес к криптовалютам — майнить стало так просто, что хотя бы попробовать это сделать решаются все больше и больше людей», — отмечают «Ведомости».





Также повышенным спросом в последнее время в новосибирских магазинах стали пользоваться вентиляторы. Причиной тому стала пришедшая в город аномальная жара.