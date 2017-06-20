«Цены растут каждый день»: новосибирцы раскупают мощные видеокарты для добычи криптовалюты

Видеокарты начали пользоваться у новосибирцев повышенным спросом
Видеокарты начали пользоваться у новосибирцев повышенным спросом

В новосибирских магазинах электроники резко вырос спрос на видеокарты для компьютеров. Эту тенденцию подтвердили НГС.НОВОСТИ сразу в нескольких сетях по продаже электроники.


«Я вам могу подтвердить, что есть ажиотажный спрос, и мы стараемся его закрывать по мере наших возможностей, по мере возможностей наших поставщиков», — сообщил сотрудник коммерческой службы «DNS - Западная Сибирь» Иван Моисеев.


Как уточнил Иван Моисеев, спрос на видеокарты повысился несколько месяцев назад, к ажиотажу вокруг этих комплектующих привели скачки курсов криптовалют (виртуальных валют, которые можно «добывать» в специальных программах при помощи мощной видеокарты и в дальнейшем переводить в реальные деньги. — О.Х.). «Скажем так, процедура стала более выгодной для людей, которые ею занимаются», — прокомментировал представитель DNS.


Ажиотаж вокруг видеокарт заметили и в сети цифровых универмагов «ТехноСити». По словам коммерческого директора «ТехноСити» Сергея Которова, спрос на видеокарты начал расти несколько месяцев назад, причём эта тенденция коснулась не всех видеокарт, а только определенных моделей, «с помощью которых можно майнить (получать. — О.Х.) ту самую криптовалюту».


«С ними да — дефицит большой, и цены растут каждый день <…> Мы транслируем цены от поставщиков, а


цены у них растут постоянно. Не могу точно сказать, насколько они выросли [за последнее время], но выросли значительно, и более того, растут каждый день, 


с каждой новой поставкой, если таковая есть, и когда это остановится, мы не знаем», — пояснил Сергей Которов.


По его словам, покупатели, зарабатывающие на рынке криптовалют, готовы купить по нескольку десятков и даже сотен видеокарт в одни руки. «Приходят и спрашивают 20, 30, 200 [видеокарт]. 2 тыс. даже спрашивали», — вспомнил Сергей Которов.


Чаще заказывать видеокарты новосибирцы стали и в интернет-магазине «Связной». «Если сравнить продажи за 1,5 месяца к 1,5 месяцам (т.е. июнь-май к апрелю и середине марта), у нас продажи видеокарт в интернет-магазине в Новосибирске выросли примерно на 10 % в штуках и на 25 % в рублях. То есть покупали больше дорогих видеокарт», — отмечает руководитель пресс-службы «Связного» Сергей Тихонов.


Как подтверждают эксперты газеты «Ведомости», ажиотажный спрос на видеокарты в России связан с тем, что увеличивается число людей, которые майнят на свои компьютерах криптовалюты. 


«Майнинг — это совокупность математических вычислений, с которыми в силу своей архитектуры лучше всего справляются процессоры видеокарт: для других процессоров это нештатные вычисления», — 


поясняет издание со ссылкой на сотрудника одного из российских банков.


Эксперты отмечают, что число майнеров увеличилось из-за резких скачков криптовалют в последние месяцы, например, подорожали биткоин и Etherium. «С конца марта 2017 г. курс биткоина к доллару вырос на 200 % (c примерно 1000 долл. до 3000 долл. 12 июня), Etherium с начала марта по 13 июня подорожал в 24 раза. На это наложился массовый интерес к криптовалютам — майнить стало так просто, что хотя бы попробовать это сделать решаются все больше и больше людей», — отмечают «Ведомости». 


Также повышенным спросом в последнее время в новосибирских магазинах стали пользоваться вентиляторы. Причиной тому стала пришедшая в город аномальная жара.

Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной

Прочтений: 3157
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (42)42
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено