Три парковки у мэрии покрасили в красный цвет

У мэрии появилась красная парковка

У мэрии Новосибирска три парковочных места для инвалидов покрасили в красный цвет.







Как сообщили в мэрии, парковка для инвалидов здесь была всегда, а новое оформление парковки у здания городской администрации на ул. Депутатской появилось в субботу, 17 июня.





«Специалисты главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска нанесли дорожную заливку, обозначающую места стоянки для инвалидов, новым композитным материалом, разработанным в Новосибирске», — рассказали в пресс-центре мэрии.







Три парковочных места для инвалидов оформили специальной заливкой





По словам специалистов, «Универсальная заливка дорожная» сделана на основе феноловых смол, в них добавлены абразивные материалы. Материал износостоек, он держится от 3 до 5 лет.





По словам парковщиков, с субботы здесь не было ни одной неправильно припаркованной машины.





«В дальнейшем планируется нанесение дорожной разметки из композитных материалов возле десяти школ города. На дорожное покрытие нанесут линии разметки "Зебра", а также знаки "Дети" в цветах исполнения дорожных знаков», — уточнили в городском департаменте транспорта.





А новую дорожную разметку на Красном проспекте в этом году начали наносить с середины апреля.