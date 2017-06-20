Три парковки у мэрии покрасили в красный цвет

У мэрии появилась красная парковка
У мэрии появилась красная парковка

У мэрии Новосибирска три парковочных места для инвалидов покрасили в красный цвет. 


Как сообщили в мэрии, парковка для инвалидов здесь была всегда, а новое оформление парковки у здания городской администрации на ул. Депутатской появилось в субботу, 17 июня.


«Специалисты главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска нанесли дорожную заливку, обозначающую места стоянки для инвалидов, новым композитным материалом, разработанным в Новосибирске», — рассказали в пресс-центре мэрии. 


Три парковочных места для инвалидов оформили специальной заливкой
Три парковочных места для инвалидов оформили специальной заливкой


По словам специалистов, «Универсальная заливка дорожная» сделана на основе феноловых смол, в них добавлены абразивные материалы. Материал износостоек, он держится от 3 до 5 лет.


По словам парковщиков, с субботы здесь не было ни одной неправильно припаркованной машины.


«В дальнейшем планируется нанесение дорожной разметки из композитных материалов возле десяти школ города. На дорожное покрытие нанесут линии разметки "Зебра", а также знаки "Дети" в цветах исполнения дорожных знаков», — уточнили в городском департаменте транспорта. 


А новую дорожную разметку на Красном проспекте в этом году начали наносить с середины апреля

Анна Богданова
Фото предоставлены пресс-центром мэрии

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