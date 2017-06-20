Минтруд объявил о длинных новогодних каникулах в 2018 году

Новогодние каникулы продлятся 9 дней

Минтруд РФ подготовил график выходных и праздничных дней в 2018 году — новогодние каникулы продлятся 9 дней.







Документ о переносе выходных в 2018 году размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас он проходит общественные обсуждения.





В следующем году новогодние каникулы продлятся 9 дней — с 30 декабря 2017 года по 7 января 2018 года включительно. Выходной с 6 января (выпадает на субботу) перенесут на пятницу, 9 марта.









В феврале, согласно календарю, можно будет отдохнуть 3 дня подряд. Выходные выпадут на 23–25 февраля. В марте можно будет отдохнуть 4 дня — с 8 по 11 марта.







Также Минтруд предлагает сделать выходными 30 апреля (понедельник) и 2 мая (среда) за счёт субботы, 28 апреля, и воскресенья, 7 января. Значит, можно будет отдыхать четыре дня — с 29 апреля по 2 мая.







По плану министерства, в июне можно будет отдохнуть 11 июня (понедельник), при том что 12 июня праздничный день. Зато суббота, 9 июня, станет рабочей. Таким образом, выходные продлятся три дня — с 10 по 12 июня.







В ноябре, согласно календарю, выходные продлятся также три дня — с 3 по 5 ноября.





31 декабря 2018 года, который приходится на понедельник, Минтруд намерен сделать выходным, однако в субботу, 29 декабря, придётся поработать.





В этом году ближайшие длинные выходные будут только в ноябре — новосибирцы будут отдыхать с 4 по 6 ноября. Три дня отдыха в июне оказались нынче дождливыми.

