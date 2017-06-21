Девушки начали красить брови цветной помадой

Фото Дарьи Анисимовой

В Новосибирске появились девушки с цветными бровями: зелёными, красными, синими.





Необычный макияж привлёк внимание НГС.НОВОСТИ — корреспондент обратилась за комментарием к эксперту.





«Первое появление цветных бровей было замечено ещё в 2015 году у ярких представителей fashion-индустрии: звезд шоу-бизнеса. Сегодня новое веяние было вынесено в массы бьюти-блогерами и визажистами. Часто такие новшества шокируют и пугают, но даже на самые дикие тренды находятся свои поклонники. Девушки просто стремятся быть в теме», — объясняет визажист Виктория Белякова.





По словам девушки, такой макияж трудно назвать повседневным, лучше всего он подходит для ночных вечеринок или тематических праздников. Оттенки нужно подбирать те, которые хорошо гармонируют с цветом глаз: голубой, бирюзовый, цвет морской волны, фиолетовый или темно-зелёный, хотя есть варианты жёлтых и оранжевых.





Фото Виктории Беляковой

«Яркий макияж бровей важно правильным образом сочетать с остальными элементами: глаза и губы в таком случае должны быть нейтральными. Конечно, очень мало кто обращается за такими бровями, в основном это творческие съёмки или Хеллоуин, но если хочется выделиться из толпы и обратить на себя внимание — это подойдёт. Красить можно хоть чем, что есть под рукой: карандаш, тени, помада.







На моей практике было 3 девушки, которые просили цветные брови. В первый раз обратились весной, в начале мая: девушка готовилась к фотосессии. Две другие просто захотели добавить к макияжу немного яркости, сказали: "Летом можно"»,





— рассказала Виктория.





«Сначала в моду вошли сами брови, а потом уже разные их вариации. Мода и стиль не стоят на месте, брови тоже требуют развития и динамики. Сегодня брови важный элемент на лице. Аккуратность, чёткая линия и правильная форма — основные составляющие. Какого они будут цвета — дело каждой. Главное — знать пропорции, уметь построить форму брови относительно лица», — поделилась мнением топ-стилист школы стиля Марии Липатниковой Дарья Анисимова.





НГС.НОВОСТИ пообщались с одной из девушек, брови которой изумрудного цвета.







Фото Эльвиры Симахиной

«Я работаю в "Л'Этуаль" и в одном из каталогов увидела цветные брови, только расплывчатые. Мне понравилось, подруги тогда сказали: "Эльвира, это прям твоё". Я сама мастер бровей, поэтому сделать такой макияж мне не трудно. Это не окрашивание и не татуаж, это именно макияж. Я смешала несколько оттенков помад и подобрала свой. Для меня это брови на каждый день», — рассказала Эльвира Симахина.





Новосибирские девушки часто экспериментируют со своей внешностью. Недавно НГС.НОВОСТИ писали про «афрозатылки» — одну из самых популярных причёсок лета.