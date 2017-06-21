Девушки начали красить брови цветной помадой

Фото Дарьи Анисимовой
Фото Дарьи Анисимовой

В Новосибирске появились девушки с цветными бровями: зелёными, красными, синими.


Необычный макияж привлёк внимание НГС.НОВОСТИ — корреспондент обратилась за комментарием к эксперту.


«Первое появление цветных бровей было замечено ещё в 2015 году у ярких представителей fashion-индустрии: звезд шоу-бизнеса. Сегодня новое веяние было вынесено в массы бьюти-блогерами и визажистами. Часто такие новшества шокируют и пугают, но даже на самые дикие тренды находятся свои поклонники. Девушки просто стремятся быть в теме», — объясняет визажист Виктория Белякова.


По словам девушки, такой макияж трудно назвать повседневным, лучше всего он подходит для ночных вечеринок или тематических праздников. Оттенки нужно подбирать те, которые хорошо гармонируют с цветом глаз: голубой, бирюзовый, цвет морской волны, фиолетовый или темно-зелёный, хотя есть варианты жёлтых и оранжевых.


Фото Виктории Беляковой
Фото Виктории Беляковой

«Яркий макияж бровей важно правильным образом сочетать с остальными элементами: глаза и губы в таком случае должны быть нейтральными. Конечно, очень мало кто обращается за такими бровями, в основном это творческие съёмки или Хеллоуин, но если хочется выделиться из толпы и обратить на себя внимание — это подойдёт. Красить можно хоть чем, что есть под рукой: карандаш, тени, помада.


На моей практике было 3 девушки, которые просили цветные брови. В первый раз обратились весной, в начале мая: девушка готовилась к фотосессии. Две другие просто захотели добавить к макияжу немного яркости, сказали: "Летом можно"»,


— рассказала Виктория.


«Сначала в моду вошли сами брови, а потом уже разные их вариации. Мода и стиль не стоят на месте, брови тоже требуют развития и динамики. Сегодня брови важный элемент на лице. Аккуратность, чёткая линия и правильная форма — основные составляющие. Какого они будут цвета — дело каждой. Главное — знать пропорции, уметь построить форму брови относительно лица», — поделилась мнением топ-стилист школы стиля Марии Липатниковой Дарья Анисимова. 


НГС.НОВОСТИ пообщались с одной из девушек, брови которой изумрудного цвета.


Фото Эльвиры Симахиной
Фото Эльвиры Симахиной

«Я работаю в "Л'Этуаль" и в одном из каталогов увидела цветные брови, только расплывчатые. Мне понравилось, подруги тогда сказали: "Эльвира, это прям твоё". Я сама мастер бровей, поэтому сделать такой макияж мне не трудно. Это не окрашивание и не татуаж, это именно макияж. Я смешала несколько оттенков помад и подобрала свой. Для меня это брови на каждый день», — рассказала Эльвира Симахина.


Новосибирские девушки часто экспериментируют со своей внешностью. Недавно НГС.НОВОСТИ писали про «афрозатылки» — одну из самых популярных причёсок лета.

Алёна Золотухина
Фото Дарьи Анисимовой (1), Виктории Беляковой (2), Эльвиры Симахиной (3)

Прочтений: 1944
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено