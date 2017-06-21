Три десятка выпускниц из бедных семей попали на бал и получили в подарок платья

На бал пригласили девушек из малообеспеченных семей
На бал пригласили девушек из малообеспеченных семей

Вчера, 20 июня, в Новосибирске прошёл благотворительный бал для выпускниц из малообеспеченных семей и воспитанниц детского дома.


35 выпускниц 9-х и 11-х классов пригласили в ресторан, где им подарили вечерние платья, сделали макияж и причёски. Девушкам помогли департамент по социальной политике мэрии Новосибирска и салон свадебных платьев «Лоранж».


«25 участниц — девочки из комплексных центров социального обслуживания населения. Это ребятишки из малообеспеченных семей, — пояснила менеджер агентства развития социальной политики Новосибирска Галина Рожкова. — Из них 3 человека из детского дома (сейчас он называется центром помощи детям «Жемчужина»), остальные учатся в обычных школах — одна даже в гимназии "Горностай". И ещё 10 девочек из воскресной школы». Она отметила, что организаторы проводят такое мероприятие впервые.


Выпускницы 9-х–11-х классов получили платья в подарок
Выпускницы 9-х–11-х классов получили платья в подарок


Стилисты рекомендовали девушкам платья, учитывая тип внешности
Стилисты рекомендовали девушкам платья, учитывая тип внешности


Благотворительный бал начался в 13:00 в ресторане «Царский Двор». По словам Галины Рожковой, для участия в мероприятии выпускницы прошли отбор: «Они как-то себя проявили — это все-таки награда. Они ведут активный образ жизни, занимаются вокалом, танцами — кто чем».


Выпускницам перед балом сделали причёски и макияж
Выпускницам перед балом сделали причёски и макияж


При этом, по словам сотрудницы агентства развития социальной политики, не все выбранные девушки обрадовались возможности почувствовать себя Золушкой. «Их по нескольку раз приглашали — человека три вообще отказались, — вспоминает она. — Семьи-то сложные. Есть несколько девочек, которые стоят на учёте в ПДН (Подразделении по делам несовершеннолетних. — А.З.). Но они встали на путь исправления, и их решили поддержать, чтобы тянулись к хорошему». 


На праздник пригласили 35 выпускниц — не все сразу согласились участвовать
На праздник пригласили 35 выпускниц — не все сразу согласились участвовать


Перед балом девушкам создали праздничные образы: в ресторан привезли много разных платьев от 40-го до 44-го размера, и стилисты подсказывали каждой участнице, какая модель ей больше пойдет. «Одна надела пышную юбку — ну ей совершенно не идёт! Мы её втроём уговаривали, чтобы она выбрала прямой фасон, — рассказала о подготовке Галина Рожкова. — Надела — и совсем другой человек!». Также всем девушкам сделали причёски и макияж.


Во время дефиле девушки смогли почувствовать себя моделями
Во время дефиле девушки смогли почувствовать себя моделями


После фуршета для выпускниц устроили бесплатную фотосессию в интерьерах ресторана и специально подготовленной фотозоне, затем девушки продефилировали в новых образах перед своими родителями или законными представителями, которых тоже пригласили на бал. Завершилось мероприятие концертом и дискотекой. Красивые платья и фотографии останутся у девушек в качестве подарков к выпускному. 


После дефиле для выпускниц устроили концерт и танцы
После дефиле для выпускниц устроили концерт и танцы


Подобные благотворительные праздники для нуждающихся в поддержке подростков и детей в Новосибирске время от времени проводят различные организации. Например, в конце прошлого года в НОВАТе прошёл первый благотворительный вечер Disney, куда пригласили тысячи детей-сирот, инвалидов, детей из многодетных семей.

Александра Зенкова
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 12567
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (76)76
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено