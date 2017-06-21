Три десятка выпускниц из бедных семей попали на бал и получили в подарок платья

На бал пригласили девушек из малообеспеченных семей

Вчера, 20 июня, в Новосибирске прошёл благотворительный бал для выпускниц из малообеспеченных семей и воспитанниц детского дома.







35 выпускниц 9-х и 11-х классов пригласили в ресторан, где им подарили вечерние платья, сделали макияж и причёски. Девушкам помогли департамент по социальной политике мэрии Новосибирска и салон свадебных платьев «Лоранж».







«25 участниц — девочки из комплексных центров социального обслуживания населения. Это ребятишки из малообеспеченных семей, — пояснила менеджер агентства развития социальной политики Новосибирска Галина Рожкова. — Из них 3 человека из детского дома (сейчас он называется центром помощи детям «Жемчужина»), остальные учатся в обычных школах — одна даже в гимназии "Горностай". И ещё 10 девочек из воскресной школы». Она отметила, что организаторы проводят такое мероприятие впервые.







Выпускницы 9-х–11-х классов получили платья в подарок





Стилисты рекомендовали девушкам платья, учитывая тип внешности





Благотворительный бал начался в 13:00 в ресторане «Царский Двор». По словам Галины Рожковой, для участия в мероприятии выпускницы прошли отбор: «Они как-то себя проявили — это все-таки награда. Они ведут активный образ жизни, занимаются вокалом, танцами — кто чем».







Выпускницам перед балом сделали причёски и макияж





При этом, по словам сотрудницы агентства развития социальной политики, не все выбранные девушки обрадовались возможности почувствовать себя Золушкой. «Их по нескольку раз приглашали — человека три вообще отказались, — вспоминает она. — Семьи-то сложные. Есть несколько девочек, которые стоят на учёте в ПДН (Подразделении по делам несовершеннолетних. — А.З.). Но они встали на путь исправления, и их решили поддержать, чтобы тянулись к хорошему».





На праздник пригласили 35 выпускниц — не все сразу согласились участвовать





Перед балом девушкам создали праздничные образы: в ресторан привезли много разных платьев от 40-го до 44-го размера, и стилисты подсказывали каждой участнице, какая модель ей больше пойдет. «Одна надела пышную юбку — ну ей совершенно не идёт! Мы её втроём уговаривали, чтобы она выбрала прямой фасон, — рассказала о подготовке Галина Рожкова. — Надела — и совсем другой человек!». Также всем девушкам сделали причёски и макияж.







Во время дефиле девушки смогли почувствовать себя моделями





После фуршета для выпускниц устроили бесплатную фотосессию в интерьерах ресторана и специально подготовленной фотозоне, затем девушки продефилировали в новых образах перед своими родителями или законными представителями, которых тоже пригласили на бал. Завершилось мероприятие концертом и дискотекой. Красивые платья и фотографии останутся у девушек в качестве подарков к выпускному.





После дефиле для выпускниц устроили концерт и танцы





Подобные благотворительные праздники для нуждающихся в поддержке подростков и детей в Новосибирске время от времени проводят различные организации. Например, в конце прошлого года в НОВАТе прошёл первый благотворительный вечер Disney, куда пригласили тысячи детей-сирот, инвалидов, детей из многодетных семей.