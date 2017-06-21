В Новосибирске начали продавать первые выросшие в лесах грибы

Грибной сезон в Новосибирской области открыт

Новосибирцы заметили в продаже первые грибы — они появились на Центральном рынке и у пл. Калинина.





В лесах уже начали собирать маслята, подберёзовики и белые грибы.





На площади перед Центральным рынком корреспондент НГС.НОВОСТИ вчера, 20 июня, заметил только одного продавца. Женщина просила за грибы от 150 до 300 руб. — в зависимости от размера ёмкости. Среди выложенных грибов оказались в том числе маслята и подберёзовики.





«Вкусные, с чесночком, луком, с картошечкой можно», — похвалила свой товар продавец.





Продавец у Центрального рынка









Грибы около Центрального рынка





За такое ведёрко просят около 200 руб.





На пл. Калинина, возле микрорынка на ул. Перевозчикова, тоже выставили ящики, на которых кучками выложили собранные грибы. В них корреспондент НГС.НОВОСТИ узнал тонкие свинушки, которых в народе называют коровниками. Эти грибы считаются ядовитыми. За одну кучку продавец попросил 100 руб.









За такую кучку нужно будет отдать 100 руб.





Главный лесничий лесничества ННЦ СО РАН Николай Палигин ранее рассказал, где новосибирцы могут найти грибы самостоятельно. Белые грибы растут в основном в Караканском бору, подберёзовик — в лесах в районе Кольцово. Маслёнок растёт среди молодых сосен, его можно встретить где угодно, отметил лесничий.