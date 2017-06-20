Кондитеры вдохновились игрой «Майнкрафт» и создали необычный «кенди бар»

Торт из «кенди бара»
Торт из «кенди бара»


На прошедших выходных новосибирское кейтеринговое агентство Анны Сидевич изготовило «кенди бар» в стиле игры «Майнкрафт».


Как рассказала сама Анна Сидевич, заказ был частным и предназначался для празднования дня рождения ребенка. Заказчику нужен был так называемый «кенди бар» (буфет со сладкими угощениями) в едином стиле.  


«Я узнала у заказчицы, что ребёнок любит игру Maincraft. Посмотрела в интернете разные варианты и  вдохновилась этой идеей», — говорит Анна.


По её словам, подобные тематические заказы не редкость, сейчас, например, её компания работает над «кенди баром» в стиле хоккейной сборной России.


«Кенди бар» в стиле игры «Майнкрафт»
«Кенди бар» в стиле игры «Майнкрафт»


Фото предоставлено Анной Сидевич
Фото предоставлено Анной Сидевич


Игра Minecraft  («Майнкрафт») была выпущена шведской компанией Mojang AB в 2011 году. Она представляет собой трехмерный мир, состоящий из небольших кубических блоков, которые можно менять, перестраивать и т.д.  Особенностью «Майнкрафта» является то, что в игре, по сути, отсутствуют какие-то однозначные цели, игрок может бесконечно обследовать и трансформировать окружающий виртуальный мир, создавая новые объекты и инструменты. В мае этого года НГС.НОВОСТИ писали о пенсионерке из Искитима, которая стала звездой интернета — в том числе за счёт игры в  Minecraft.


Minecraft одна из самых успешных компьютерных игр в истории (всего продано больше 121 млн копий). В 2014 году компания Mojang и права на Minecraft были приобретены американской компанией Microsoft за 2,5 млрд долл. 


По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает 127 организаций, предлагающих услуги кейтеринга. Большинство из них созданы при стационарных заведениях (например, Park Cafe) или ресторанных компаниях («Кейтеринг Дениса Иванова»). Однако существует и целый ряд служб, которые работают исключительно на выезде (так же, как служба Анны Сидевич). Они также делятся на универсальные (предлагающие блюда любых кухонь) и специализированные, такие как, например, «Раклет и Фондю» (блюда, которые участники вечеринки готовят за столом сами на специальном оборудовании).

Стас Соколов
Фото предоставлены Анной Сидевич

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