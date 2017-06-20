Власти решили поменять колесо обозрения в Центральном парке

Входная группа в Центральный парк

Власти Новосибирска планируют за несколько лет преобразить Центральный парк: он превратится в большую зелёную зону с «лесным ковром», современными кафе и новыми аттракционами, в том числе колесом обозрения.





Сегодня, 20 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл в парке выездное совещание и посмотрел, как там идёт ремонт.





Планируется, что в 2017 году в парке отремонтируют дорожки и тропинки, установят 135 новых фонарей, отреставрируют фасады центрального входа и административного здания, а также уберут несколько старых больных деревьев. Сейчас подрядчик обещает закончить земляные работы за две недели, а потом заняться реконструкцией входной группы.





«Продолжаем стратегию развития зелёных зон Новосибирска и в этом году, параллельно с Михайловской набережной проводим модернизацию нашего Центрального парка. В отличие от Михайловской набережной, это бюджет Новосибирска.





Основные средства, которые у нас были, мы решили сосредоточиться именно здесь — это 18 млн руб.»,





— рассказал о бюджете на этот год Анатолий Локоть.





Стенды с концепцией развития и работами в парке поставили на одной из аллей





Все остальные изменения будут в Центральном парке после 2017 года.





По словам начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анны Терешковой, несколько лет назад выяснилось, что 14 лет в парке не проводили никаких работ.







В парке ремонтируют дорожки и меняют фонари





«В 2016 году сделали дорожную систему на 10 млн, просто для того, чтобы мамам с детьми было комфортно гулять. В этом году мы заходим более глобально. В дальнейшем мы планируем оживить саму работу парка, заниматься будем и детскими площадками, заменой аттракционов, в том числе и колеса обозрения, на более современные, замена кафе именно на современные, а не на шашлычные и ларьки», — отметила Терешкова.







Примеры фонарей, которые поставят в парке





В следующем году в парке уберут детскую железную дорогу и сделают на этом месте детскую площадку. Все аттракционы хотят переместить в одно место — к ул. Фрунзе, также планируется заменить старое 27-метровое колесо обозрения.





По словам Анны Терешковой, предприниматели предлагают поставить 60-метровое колесо, однако это нужно обсудить с жителями.







Колесо обозрения, которое работает в Центральном парке сейчас





С недавнего времени в парке сменился директор — сейчас «Центральным» заведует Владимир Козырев, который раньше был директором Заельцовского парка.





Владимир Козырев





Также в парке хотят сохранить зелёную зону: для этого в 2016 году обследовали все деревья и кустарники, их оказалось около 3,5 тыс. штук. При этом, по словам заведующей кафедрой ботаники и дендрологии НГПУ Светланы Гижицкой, замены требует порядка 300 штук, самых аварийных из них 12 штук. Эти деревья уберут, а осенью возле реконструированной входной зоны посадят широколистные липы и дубы.







Замена асфальта на дорожках в Центральном парке





«Насаждения парка — одни из самых старейших, потому что основа — кладбищенская роща, она была разнообразна, были посажены и ели, липы, дубы. Деревья стареют, и требуется их убирать, мы должны контролировать этот процесс и сажать новые. Здесь получились загущенные посадки, в центре и по краям парка мы наблюдаем постепенную деструкцию зелёных насаждений. Нужно восстанавливать периметр, а внутри парка открытые площадки должны получить цветочное, газонное покрытие», — считает Светлана Гижицкая.







Обсуждение концепции парка





Для Центрального парка нужно подобрать деревья, кустарники и травы, чтобы они требовали минимум ухода и были декоративные, например, рододендрон даурский (багульник). Кроме того, специалисты хотят сделать цветочное оформление, «подобное лесному ковру из сибирских первоцветов» — кандыка сибирского, хохлатки, крокусов.







Внутри парка должны появиться клумбы и газоны





«Мы планируем таким образом построить здесь реконструкцию, чтобы и в зимнее время он притягательность свою не ослаблял — зимой планируется здесь каток, ёлка. Это центральная часть города, и хотелось бы её сделать, чтобы она открывалась среди громких улиц, шума и пыли центра города как чистый, тихий уголок», — заключил Анатолий Локоть.







Кроме Центрального парка в этом году власти занялись глобальным благоустройством Михайловской набережной.