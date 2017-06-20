Власти решили поменять колесо обозрения в Центральном парке

Входная группа в Центральный парк
Входная группа в Центральный парк

Власти Новосибирска планируют за несколько лет преобразить Центральный парк: он превратится в большую зелёную зону с «лесным ковром», современными кафе и новыми аттракционами, в том числе колесом обозрения.


Сегодня, 20 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл в парке выездное совещание и посмотрел, как там идёт ремонт.


Планируется, что в 2017 году в парке отремонтируют дорожки и тропинки, установят 135 новых фонарей, отреставрируют фасады центрального входа и административного здания, а также уберут несколько старых больных деревьев. Сейчас подрядчик обещает закончить земляные работы за две недели, а потом заняться реконструкцией входной группы.


«Продолжаем стратегию развития зелёных зон Новосибирска и в этом году, параллельно с Михайловской набережной проводим модернизацию нашего Центрального парка. В отличие от Михайловской набережной, это бюджет Новосибирска. 


Основные средства, которые у нас были, мы решили сосредоточиться именно здесь — это 18 млн руб.»,


— рассказал о бюджете на этот год Анатолий Локоть.


Стенды с концепцией развития и работами в парке поставили на одной из аллей
Стенды с концепцией развития и работами в парке поставили на одной из аллей


Все остальные изменения будут в Центральном парке после 2017 года.


По словам начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анны Терешковой, несколько лет назад выяснилось, что 14 лет в парке не проводили никаких работ.


В парке ремонтируют дорожки и меняют фонари
В парке ремонтируют дорожки и меняют фонари


«В 2016 году сделали дорожную систему на 10 млн, просто для того, чтобы мамам с детьми было комфортно гулять. В этом году мы заходим более глобально. В дальнейшем мы планируем оживить саму работу парка, заниматься будем и детскими площадками, заменой аттракционов, в том числе и колеса обозрения, на более современные, замена кафе именно на современные, а не на шашлычные и ларьки», — отметила Терешкова.


Примеры фонарей, которые поставят в парке
Примеры фонарей, которые поставят в парке


В следующем году в парке уберут детскую железную дорогу и сделают на этом месте детскую площадку. Все аттракционы хотят переместить в одно место — к ул. Фрунзе, также планируется заменить старое 27-метровое колесо обозрения. 


По словам Анны Терешковой, предприниматели предлагают поставить 60-метровое колесо, однако это нужно обсудить с жителями.


Колесо обозрения, которое работает в Центральном парке сейчас
Колесо обозрения, которое работает в Центральном парке сейчас


С недавнего времени в парке сменился директор — сейчас «Центральным» заведует Владимир Козырев, который раньше был директором Заельцовского парка. 


Владимир Козырев
Владимир Козырев


Также в парке хотят сохранить зелёную зону: для этого в 2016 году обследовали все деревья и кустарники, их оказалось около 3,5 тыс. штук. При этом, по словам заведующей кафедрой ботаники и дендрологии НГПУ Светланы Гижицкой, замены требует порядка 300 штук, самых аварийных из них 12 штук. Эти деревья уберут, а осенью возле реконструированной входной зоны посадят широколистные липы и дубы.


Замена асфальта на дорожках в Центральном парке
Замена асфальта на дорожках в Центральном парке


«Насаждения парка — одни из самых старейших, потому что основа — кладбищенская роща, она была разнообразна, были посажены и ели, липы, дубы. Деревья стареют, и требуется их убирать, мы должны контролировать этот процесс и сажать новые. Здесь получились загущенные посадки, в центре и по краям парка мы наблюдаем постепенную деструкцию зелёных насаждений. Нужно восстанавливать периметр, а внутри парка открытые площадки должны получить цветочное, газонное покрытие», — считает Светлана Гижицкая.


Обсуждение концепции парка
Обсуждение концепции парка


Для Центрального парка нужно подобрать деревья, кустарники и травы, чтобы они требовали минимум ухода и были декоративные, например, рододендрон даурский (багульник). Кроме того, специалисты хотят сделать цветочное оформление, «подобное лесному ковру из сибирских первоцветов» — кандыка сибирского, хохлатки, крокусов.


Внутри парка должны появиться клумбы и газоны
Внутри парка должны появиться клумбы и газоны


«Мы планируем таким образом построить здесь реконструкцию, чтобы и в зимнее время он притягательность свою не ослаблял — зимой планируется здесь каток, ёлка. Это центральная часть города, и хотелось бы её сделать, чтобы она открывалась среди громких улиц, шума и пыли центра города как чистый, тихий уголок», — заключил Анатолий Локоть.


Кроме Центрального парка в этом году власти занялись глобальным благоустройством Михайловской набережной.

Ксения Евдокимова
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