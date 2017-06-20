Мэр назначил нового начальника городского транспорта

Новым начальником департамента транспорта города стал Роман Дронов

Мэр Новосибирска назначил Романа Дронова начальником транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города.







Как сообщили в мэрии, Роман Дронов назначен на новую должность с 19 июня. До этого с 2016 года он был заместителем начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии — начальником управления пассажирских перевозок.





С 2015 года должность начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии занимал Сергей Райхман. В мае 2017 он покинул свой пост.







Роман Дронов родился в 1975 году в Болотном Новосибирской области. В 1996 году окончил Новосибирский государственный технический университет с квалификацией «бакалавр техники и технологий» по специальности «приборостроение».





С 1995-го по 2016 год работал в МУП «Новосибирский метрополитен»: сначала помощником водителя дрезины службы пути и тоннельных сооружений, затем дежурным по станции, дежурным станционного поста централизации, поездным диспетчером, инженером, главным диспетчером, главным инженером, начальником службы движения, заместителем начальника метрополитена, заместителем начальника метрополитена (по безопасности), заместителем начальника метрополитена по обеспечению деятельности.