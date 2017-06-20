Крупная торговая сеть начала печь булочки для похудения

Новые безглютеновые булочки пока можно купить только в одном супермаркете «Холидея». Фото Стаса Соколова

Компания «Холидей» наладила выпуск безглютенового хлеба — булочки с добавками и буханки появились в ТЦ «Холидей Family» на пр. Дзержинского.







Булочки выпекаются из смеси кукурузной и рисовой муки с добавлением картофельного крахмала по специально разработанной рецептуре, пояснил директор по маркетингу «Холидея» Артём Нонка. В «Холидее» сейчас можно найти около десяти видов этой выпечки с разными добавками: зелень, маслины, сыр, лук и т.д. Одна булочка диаметром 4–5 см стоит 19 руб., буханка — 199 руб.







Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, мякиш безглютеновых булок действительно отличается от обычной выпечки. Он более упругий, слегка прозрачный и имеет привкус картофеля, запечённого в пироге.





Покупатели пока присматриваются к новинке. Фото Стаса Соколова





Хлебный отдел в «Холидее». Фото Стаса Соколова





Глютен — обобщенное название группы белков, которые входят в состав зерен некоторых злаковых растений. В частности, кукуруза и рис его не содержат.





Сам по себе он не представляет опасности, однако у некоторых людей может развиваться аллергия на глютен. Кроме того, считается, что чрезмерное потребление глютена вызывает ряд заболеваний, в частности ожирение. И наоборот — безглютеновые диеты популярны у тех, кто пытается сбросить лишний вес.







Новые, необычные виды хлебов сейчас пытаются предложить все крупные ритейлеры. Тот же «Холидей» ранее начал выпекать традиционный прибалтийский ржаной хлеб. В сети «Мегас» с начала года работают тандыры, где пекут узбекские и грузинские лепешки. А в конце прошлого года НГС.НОВОСТИ проводили обзор пекарен Новосибирска с разнообразными видами хлеба, в том числе ферганским, который пекут на Центральном рынке, различными «европейскими» сортами, которые есть в продаже, например, в «Пекарно».