Грабители за ночь обчистили два этажа бизнес-центра на Горском

За ночь неизвестные обошли второй и третий этаж
За ночь неизвестные обошли второй и третий этаж

В ночь с 16 на 17 июня в Новосибирске в бизнес-центре на Горском жилмассиве ограбили полтора десятка офисов.


Сегодня, 20 июня, корреспондент НГС.НОВОСТИ побывала на месте происшествия и пообщалась с сотрудниками бизнес-центра. 


Со слов пострадавших, грабители орудовали ломом, проходили мимо кабинетов с сигнализацией, электронику не трогали — искали деньги. По предварительным подсчётам предпринимателей, преступникам удалось вынести в общей сложности 2,3 млн руб. 


«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к преступлению, — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Точных данных о том, сколько взломали офисов, пока нет, примерно — порядка полутора десятков. Все обстоятельства выясняются, там даже ещё не принято решение о возбуждении уголовного дела». 


Преступники, судя по всему, начали со второго этажа, потом перешли на третий, считают пострадавшие. Продавцы предполагают, что воры спрятались в здании в пятницу вечером, 16 июня. Менеджер одной из компаний Павел (герой попросил не указывать его фамилию. — А.И.) уходил одним из последних. Сейчас вспоминает, что свет в здании не горел, а дверь в туалете, вроде как, заклинило, но тогда не обратил на это внимание.


«У них (у преступников) была целая ночь в запасе, чтобы творить всё, что захотите, и никто бы их не увидел. На первый этаж не полезли, второй повскрывали, а третий — вообще разгром, — рассказал НГС.НОВОСТИ владелец ювелирной мастерской Андрей Лукиных. — Всё это дело, как мы думаем, готовили не один день и не одну неделю». Андрей вспоминает, что в пятницу днём, за несколько часов перед кражей, видел странного парня в спортивном костюме, который крутился возле офисов — выяснял, что где продают, заходил и в его магазин. Глаза при разговоре молодой человек прятал, отметил Лукиных. 


Судя по всему, преступники орудовали ломом
Судя по всему, преступники орудовали ломом

«Да тут каждый второй — подозрительный, — рассказывает директор учебного центра «Квалификация» Айман, массовая кража обошла их офис стороной — преступники, судя по всему, заметили, что помещение под охраной, и прошли мимо, дверь даже не пытались взломать. — То в театр приглашают, то ещё что-нибудь. И покупатели всякие бывают. Тут же много помещений. И день-два походи по коридорам, так и узнаешь у кого что брать. А что сделать? Самим собственникам надо к безопасности лучше относиться. А вообще страшно. Лихие 90-е возвращаются, это же наглость какая — столько офисов взломать». 


Первым факт кражи обнаружила вахтёрша, рассказывают собственники, она же вызвала полицию. «Мы заходим, нас всех трясёт, — с ужасом вспоминает субботнее утро супруга Андрея Лукиных Дания. — Милиция никуда не пускает. Потом говорят, мол, ну смотрите, идите, повезло вам или нет. Идём по коридору — у всех замки торчат из дверей, выдранные прям с мясом. Детали валяются по коридору». 


Чета Лукиных — из тех, кому повезло. Их дверь не смогли взломать, но пытались: шуруп в замочную скважину загнали, а выдернуть не смогли. «Мы не то, что в рубашке родились, нас святые ещё три раза перекрестили, — смеётся Андрей Лукиных. — Хотя, кажется, дверь у нас хиленькая. Но нет, пронесло». 


Павлу и Дание Лукиным повезло, их дверь не смогли взломать
Павлу и Дание Лукиным повезло, их дверь не смогли взломать


К слову, не трогали и те двери, на которых стоит сигнализация или установлены камеры. «У нас камера стоит недалеко, не наша — зубной клиники. Но нам тоже повезло, — рассказал представитель торговой компании Павел Лаврентьев. — Сейчас мы все тут и бдительными стали, и охрану усилили. А соседей, кого взломали, жалко, конечно». 


В соседнем офисе, где расположено туристическое агенство, до сих пор удивляются — столько сил воры потратили, чтобы взломать их дверь, а в итоге ничего не взяли. «Они искали наличку, — уверена проект-менеджер Наталья Черепанова. — А у нас денег мало в кассе оказалось. Все на месте. Хотя вот интересно — компьютеры наши не взяли, а из холла диван утащили». 


Работники рассказывают, что в некоторых помещениях хранились сейфы — взломали все до одного. «У нас да, взломали сейф, — признался НГС.НОВОСТИ коммерческий директор «ГСМ-Маркет» Дмитрий Андропов. — Он был пустой, мы не имеем привычку оставлять деньги на выходные. Не сказал бы, что нам так сильно повезло — и сейф, и двери денег стоит, а нам ещё зачем-то терминалы для безналичного расчёта сломали». 


Сломанные терминалы временно лежат во взломанном сейфе
Сломанные терминалы временно лежат во взломанном сейфе


Охотно разговаривали с корреспондентом как раз либо те, чьи двери преступники обошли стороной, либо у кого украли, но по мелочи. В офисах, где, на первый взгляд, из ценного одни коробки, провода, да непонятный строительный мусор, — указывали на дверь, без комментариев. «Никто не будет говорить о цифрах, — уверен заместитель генерального директора компании «АБК-Модуль» Максим Старцев — из его офиса вытащили один ноутбук. — Особенно если у них действительно что-то пропало. Потому что в таком случае пострадает репутация компании, прежде всего». 


Сейчас собственники офисных помещений собираются поставить вопрос о штатном охраннике. Раньше на этой должности экономили. Главное договориться, уверены предприниматели, потому как совладельцев много, не все ещё даже знают о краже. Некоторые из пострадавших теперь хотят установить камеры наружного наблюдения в холле каждого этажа.


Несколько лет назад в Новосибирске был задержан вор-рецидивист, специализирующийся на офисных кражах. Мужчина орудовал в Кировском и Ленинском районах города. Правда, мужчина не взламывал офисные двери, а следил, когда кто-нибудь из сотрудников оставлял их открытыми — и вытаскивал из помещения ноутбуки, деньги и телефоны.

Алена Истомина
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