Новосибирцы выкупили горы ванилина после атак мошек и комаров

Продажи ванилина по всем магазинам «Сибирского Гиганта» выросли к предыдущей недели почти в 3 раза





Новосибирцы бросились скупать ванилин, народное средство от мошек и комаров, а также химические репелленты.







«С 14 июня продажи ванилина у нас выросли примерно в 3 раза к предыдущей недели. Сначала всеми нашими магазинами (все «Горожанки», «Гиганты» и «Мегасы». — И.К.) в неделю продавалось 3000 пакетиков, потом 4500, потом 5200, а вот за неделю с 14-го числа было продано 14 600 [пакетиков]. В продаже у нас ванилин от "Трапезы" и "Приправыча" по цене от 5,5 руб. за 1 г», — рассказала директор по маркетингу и рекламе торгового холдинга «Сибирский Гигант» Мария Бей.







Ажиотаж в продаже ванилина подтвердили и в магазине «Сотый», который находится на Красном проспекте в районе пл. Ленина. Здесь за последние несколько дней раскупили весь ванилин, а сегодня магазин получил, как там сообщили НГС.НОВОСТИ, ещё партию этого порошка.







Раскупают горожане также недорогие репелленты и спреи от комаров и мошек в аптеках города. В «Аптеке в Мелиссе» фармацевт заметил, что сегодня утром у них после выходных остался только «Москитол», аэрозоль «Комарофф» и браслеты от комаров. «Но сегодня должны подвести и другие средства», — пояснили корреспонденту по телефону.







В «Аптеке на Гоголя 180» в наличии был только «Рефтамид» и тот же «Москитол». «Средства от комаров и мошек раскупают быстро. С неделю назад начали так разбирать. Практически каждая заявка идёт с такими средствами», — заверили в аптеке.





Массовый вылет мошек новосибирские эксперты зафиксировали на прошлой неделе, а стаи комаров беспокоят жителей города с конца мая.