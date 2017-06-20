В разгар жары в Октябрьском районе включили отопление

Батареи стали горячими из-за врезки, считают коммунальщики
Батареи стали горячими из-за врезки, считают коммунальщики

Жители дома № 99 по ул. Никитина в Октябрьском районе неожиданно для себя обнаружили, что в разгар 30-градусной жары батареи в их квартирах стали горячими. На место вызвали сотрудников управляющей компании, которые заявили — кто-то сделал незаконную врезку в систему отопления, и отключенное ещё в мае тепло вернулось в дом.


«Кто-то установил водоразборный кран в систему отопления. Сейчас ищем, кто из жильцов дома мог спуститься в теплокамеру (она находится на улице), открыть задвижку и получить неограниченный доступ к горячей технической воде», — описал ситуацию НГС.НОВОСТИ главный инженер ООО «УК ЖХ Октябрьского района» Александр Фокеев. 


По словам Фокеева, инженеры уже перекрыли доступ к горячей воде из теплокамеры, которая принадлежит АО «СИБЭКО», — батареи после этого вновь стали холодными.


Напомним, отопительный сезон в Новосибирске в этом году завершился 10 мая. Отключения горячей воды для проведения гидравлических испытаний сетей длятся уже больше месяца. Подробнее о сроках и местах отключения НГС.НОВОСТИ сообщали ранее.

Ольга Власова
Фото Юлии Шипициной

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