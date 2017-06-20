Застройщикам запретили возводить на месте «Космоса» жильё и бизнес-центр

Застройщикам запретили возводить на месте «Космоса» жильё и бизнес-центр

Совет депутатов Новосибирска утвердил перезонирование участка под кинотеатром — построить вместо «Космоса» жильё или бизнес-центр будет нельзя.


19 июня на сессии горсовета депутаты утвердили перезонирование участка на ул. Богдана Хмельницкого, на котором расположено здание кинотеатра «Космос», из общественно-деловой зоны ОД-1 в зону Р-4 — культурных и спортивных объектов.


Как объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ представляющий эту часть Калининского района депутат горсовета Дмитрий Прибаловец, ранее здание могло быть снесено по двум причинам: если бы было продано арендатору, который на участке в зоне ОД-1 мог построить как жильё, так и офисное здание высотой до 50 этажей, и если бы департамент земельных и имущественных отношений перезонировал участок в ИТ-3 под перспективную Космическую магистраль.


«Теперь он защищён зоной Р-4, и мэрия сейчас занимается поиском инвестора туда, тех, кто может зайти, сделать там ремонт и использовать [здание] по культурному или спортивному профилю», — сообщил Прибаловец, добавив, что кинотеатра в здании больше не будет.


В мае о судьбе здания рассказала глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова: в нём планируется организовать большой тренажёрный зал для хоккеистов и футболистов.


По данным депутата, уже 21 июня в мэрии запланировано совещание по передаче здания кинотеатра в концессию. Прибаловец также отметил, что заинтересованные инвесторы есть уже сейчас.


Публичные слушания, на которых было принято решение изменить статус земли под кинотеатром, прошли 10 мая. В конце мая на пустующих площадках перед зданием в рамках исполнения депутатского наказа установили лавочки

Лиза Пичугина
Фото Стаса Соколова

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