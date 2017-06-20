Дорожные работы собрали пробку за разъездом Иня

Работы возле ул. Большевистской
Работы возле ул. Большевистской

Днём 20 июня в Новосибирске на ул. Большевистской за разъездом Иня собралась пробка.


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, на подъезде к ул. Большевистской, в районе Бугринского моста, в это время были дорожные работы.


«Ехала вместо привычных 7 минут по ул. Большевистской около 35 минут — три полосы тащились еле-еле. Работы шли на повороте к улице — там стоит спецтехника и пустой грузовик, который перегородил 1,5 полосы на ул. Большевистской», — передал корреспондент с места событий.


Согласно информации с сервиса Яндекс.Пробки, около 13:00 затор в сторону Речного вокзала растянулся больше чем на 3,5 км. Дорожные работы на карте были отмечены в двух местах — недалеко от развязки Бугринского моста и недалеко от разъезда Иня.


Дорожные работы собрали пробку за разъездом Иня


Пробка на ул. Большевистской образуется постоянно, заторы возникают в разные направления и разной длины — 9 июня новосибирцы встали в 7-километровую пробку от Димитровского до Бугринского моста.

Елена Громкова
Фото Марии Шевлягиной, скриншот yandex.ru/maps

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