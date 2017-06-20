Мужчина попытался переплыть самый опасный котлован в городе и утонул

Котлован на Юго-Западном жилмассиве

Сегодня, 20 июня, в котловане на Юго-Западном жилмассиве утонул мужчина — он попытался его переплыть, но не смог выбраться из воды.







«Три таджика решили освежиться в камышах, в отдалённости от спасательного поста. Двое переплыли, один утонул», — сообщил НГС.НОВОСТИ главный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Владимир Подуздиков.







Водоём на месте котлована на Юго-Западном жилмассиве считается одним из самых опасных мест для купания в городе. У котлована неровный рельеф дна, местами его глубина достигает 20 метров, предупреждали ранее спасатели.







На прошлой неделе в этом котловане едва не утонул 11-летний мальчик. Он нырнул в водоём и ударился головой о дно. Барахтающегося мальчика увидели матросы-спасатели МАСС. Они вытащили его из воды и оказали первую помощь.





Пляжный сезон в регионе стартовал с 8 июня. Сейчас в Новосибирске и области официально разрешено купаться на 9 пляжах.