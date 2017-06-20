Женщина вышла ночью из троллейбусного депо и пропала

Елена Шавилова

Новосибирские полицейские и волонтёры разыскивают 41-летнюю Елену Шавилову, которая пропала больше недели назад.





Ночью 12 июня Елена Шавилова вышла с работы из троллейбусного депо на ул. Сибиряков-Гвардейцев. С тех пор её местонахождение неизвестно, сообщили в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск».







Как рассказала НГС.НОВОСТИ мать пропавшей Раиса Букреева, в ту ночь её дочь — кондуктор Кировского троллейбусного депо — должна была вернуться домой после второй смены. Обычно в таких случаях работников предприятия развозят по домам на автобусе.





«Но 12-го [июня] был День России, и автобуса не было», — пояснила мама пропавшей.





Как уточнила Раиса Букреева, её дочь вышла с работы в первом часу ночи. Но куда она отправилась, никто из коллег не видел. «Как в воду канула. Я вообще не знаю, где искать её», — сетует женщина.





Елена Шавилова живет во 2-м пер. Римского-Корсакова, и, по словам её матери, к часу ночи уже обычно бывала дома. После того как женщина не вернулась с работы, её мама и муж забили тревогу и 14 июня написали заявление в полицию. Как уточнила Раиса Букреева, её дочь не пьющая и раньше никогда из дома не пропадала, а если нужно было где-то задержаться, предупреждала об этом семью. Дозвониться до Елены у её родственников не получается: абонент недоступен.





Как следует из ориентировки, которую распространили волонтёры «ДоброСпаса», у Елены Шавиловой длинные тёмные волосы, карие глаза, шрам на брови и левом плече. Рост пропавшей — 160 см. В день исчезновения женщина была одета в красную куртку, длинную сиреневую юбку, на ногах были чёрные балетки.







Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят обращаться к волонтёрам «ДоброСпаса» или в полицию по тел. 02 (020 с мобильного).





Поиски пропавших в Новосибирске объединёнными силами волонтёров и полиции нередко приносят результаты. Например, в первой половине июня новосибирцев взволновала пропажа 16-летнего Дмитрия Поняева, который ушёл из дома в Дзержинском районе. Полицейские его разыскали, задержали и передали родственникам.