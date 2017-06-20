Зарплаты новосибирских бюджетников резко упали

Эксперты прогнозируют рост зарплат у новосибирцев
Эксперты прогнозируют рост зарплат у новосибирцев

В Новосибирской области на 2 тыс. руб. понизились среднемесячные зарплаты у работников бюджетных организаций.


По данным Новосибирскстата, в I квартале 2017 года средняя зарплата бюджетников в регионе составила 28 694 руб. в месяц — это на 2 тыс. руб. меньше, чем по итогам 2016 года. Средняя зарплата работников бюджетных организаций федерального уровня составила 35,5 тыс. руб., областного уровня — 28,6 тыс. руб., а муниципального — 23,4 тыс. руб. 


Самые высокие в опубликованной 20 июня статистике зарплаты — у работников сферы государственного управления (34,2 тыс. руб.), а также у научных деятелей (33,4 тыс. руб.) и в сфере торговли (32,6 тыс. руб.). Самые низкие — в сфере дошкольного образования (19,7 тыс. руб.), в гостиницах и сфере общепита (21,1 тыс. руб.).


  

При этом в сравнении с данными за I квартал 2016 года зарплаты работников бюджетных учреждений немного повысились — в пределах 1–8 %. 


Как объяснил НГС.НОВОСТИ экономист и ведущий научный сотрудник института экономики СО РАН  Владимир Клисторин, это связано с особенностями расчёта.

 

«Скорее всего, это связано с тем, что в целом за прошлый год у нас IV квартал — ударный: выплачивают премии, бонусы, в том числе и в бюджетной сфере. 


В целом по стране продолжается падение реальной заработной платы и инвестиций, хотя экономика показывает какой-то минимальный рост. <…> Поскольку у нас год предвыборный, значит, я думаю, мы выйдем в небольшой плюс [по зарплате] в целом по году, по сравнению с предыдущим. Он маленький, но будет», — рассказал  Владимир Клисторин.


Напомним, недавно в правительстве представили план развития региона на 2018–2020 годы — по их прогнозу, вместе с зарплатами новосибирцев вырастут цены в магазинах и плата за коммуналку.

Кирилл Шматков
Фото из архива НГС.НОВОСТИ
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