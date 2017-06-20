Десятки новосибирцев сдали кровь и пластиковые крышечки на площади Ленина

74 новосибирца собрались на пл. Ленина ради того, чтобы сдать кровь
74 новосибирца собрались на пл. Ленина ради того, чтобы сдать кровь

Сегодня, 20 июня, семь десятков новосибирцев пришли на пл. Ленина, чтобы сдать кровь, а еще десяток человек принесли пластиковые крышечки для благотворительной акции.


С 9:00 до 12:00 на пл. Ленина работал мобильный пункт сдачи крови — здесь проходила традиционная донорская акция «Помоги делом!». 


«Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет, имеющий прописку в Новосибирске или Новосибирской области, не перенесший вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции, не имеющий гипертонической болезни. Для забора крови используется одноразовый медицинский инструментарий, поэтому инфицирование донора во время кроводачи исключено. Обследование каждого будущего донора проводят квалифицированные врачи Новосибирского центра крови», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



Донорскую акцию организовали Новосибирская ассоциация детских объединений при поддержке комитета по делам молодёжи и управления общественных связей мэрии и ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови»
Донорскую акцию организовали Новосибирская ассоциация детских объединений при поддержке комитета по делам молодёжи и управления общественных связей мэрии и ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови»


Как рассказала НГС.НОВОСТИ президент Новосибирской ассоциации детский объединений (организатор акции) Наталия Рябчикова, всего сдать кровь в это утро пришли 74 волонтёра. Некоторых из них врачи не допустили к сдаче по тем или иным показаниям. В итоге донорами стали 63 человека.


Несмотря на большое число желающих сдать кровь, организаторы акции постарались не допустить очередей. «Мы проводим акцию уже достаточно давно, поэтому стараемся, чтобы очередей, тем более в такой жаркий день, не было, чтобы люди не плавились на солнце и распланировали акцию таким образом, что люди могут записываться и подходить постепенно», — пояснила Наталия Рябчикова. 


По её словам, по предварительной записи в мобильный пункт сдачи крови пришли полсотни доноров. Остальные желающие поучаствовать в акции выстраивались в живую очередь.


Врачи используют донорскую кровь для переливания всем, кто в ней нуждается
Врачи используют донорскую кровь для переливания всем, кто в ней нуждается


Каждого будущего донора обследуют врачи Новосибирского центра крови
Каждого будущего донора обследуют врачи Новосибирского центра крови


Организаторы акции постарались не допустить очередей возле фуры
Организаторы акции постарались не допустить очередей возле фуры


Также возле мобильного пункта сдачи крови проходила социально-экологическая акция «Добрые крышечки». По подсчётам Наталии Рябчиковой, около десятка новосибирцев сдали крышечки от пластиковых бутылок, чтобы помочь ребёнку с особенностями развития. Эти крышечки организаторы акции отдадут на переработку, чтобы получить за них деньги — по 5 коп. за крышечку.


«Мы планируем проводить эту акцию достаточно долго, потому что наша цель — собрать крышечки на коляску для ребёнка, больного ДЦП», — рассказала Наталия Рябчикова.


По её словам, такая коляска стоит около 150 тыс. руб. и для её покупки понадобится сдать на переработку примерно 7 тонн крышечек. 


Чтобы провести эту акцию, Новосибирская ассоциация детских объединений объединилась с инициативной группой «Живая земля» и Ротари-клубом «Новосибирск-Инициатива».


Доноры и участники акции «Добрые крышечки» получили в подарок мороженое, добавила Наталия Рябчикова.


Новосибирский центр крови часто устраивает выездные акции на пл. Ленина. Ранее в центре напомнили, что за весь 2016 год новосибирские доноры сдали более 40 тыс. литров цельной крови

Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 1997
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