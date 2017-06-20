Десятки новосибирцев сдали кровь и пластиковые крышечки на площади Ленина

74 новосибирца собрались на пл. Ленина ради того, чтобы сдать кровь

Сегодня, 20 июня, семь десятков новосибирцев пришли на пл. Ленина, чтобы сдать кровь, а еще десяток человек принесли пластиковые крышечки для благотворительной акции.





С 9:00 до 12:00 на пл. Ленина работал мобильный пункт сдачи крови — здесь проходила традиционная донорская акция «Помоги делом!».





«Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет, имеющий прописку в Новосибирске или Новосибирской области, не перенесший вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции, не имеющий гипертонической болезни. Для забора крови используется одноразовый медицинский инструментарий, поэтому инфицирование донора во время кроводачи исключено. Обследование каждого будущего донора проводят квалифицированные врачи Новосибирского центра крови», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.











Донорскую акцию организовали Новосибирская ассоциация детских объединений при поддержке комитета по делам молодёжи и управления общественных связей мэрии и ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови»





Как рассказала НГС.НОВОСТИ президент Новосибирской ассоциации детский объединений (организатор акции) Наталия Рябчикова, всего сдать кровь в это утро пришли 74 волонтёра. Некоторых из них врачи не допустили к сдаче по тем или иным показаниям. В итоге донорами стали 63 человека.





Несмотря на большое число желающих сдать кровь, организаторы акции постарались не допустить очередей. «Мы проводим акцию уже достаточно давно, поэтому стараемся, чтобы очередей, тем более в такой жаркий день, не было, чтобы люди не плавились на солнце и распланировали акцию таким образом, что люди могут записываться и подходить постепенно», — пояснила Наталия Рябчикова.





По её словам, по предварительной записи в мобильный пункт сдачи крови пришли полсотни доноров. Остальные желающие поучаствовать в акции выстраивались в живую очередь.





Врачи используют донорскую кровь для переливания всем, кто в ней нуждается





Каждого будущего донора обследуют врачи Новосибирского центра крови





Организаторы акции постарались не допустить очередей возле фуры





Также возле мобильного пункта сдачи крови проходила социально-экологическая акция «Добрые крышечки». По подсчётам Наталии Рябчиковой, около десятка новосибирцев сдали крышечки от пластиковых бутылок, чтобы помочь ребёнку с особенностями развития. Эти крышечки организаторы акции отдадут на переработку, чтобы получить за них деньги — по 5 коп. за крышечку.





«Мы планируем проводить эту акцию достаточно долго, потому что наша цель — собрать крышечки на коляску для ребёнка, больного ДЦП», — рассказала Наталия Рябчикова.







По её словам, такая коляска стоит около 150 тыс. руб. и для её покупки понадобится сдать на переработку примерно 7 тонн крышечек.





Чтобы провести эту акцию, Новосибирская ассоциация детских объединений объединилась с инициативной группой «Живая земля» и Ротари-клубом «Новосибирск-Инициатива».





Доноры и участники акции «Добрые крышечки» получили в подарок мороженое, добавила Наталия Рябчикова.





Новосибирский центр крови часто устраивает выездные акции на пл. Ленина. Ранее в центре напомнили, что за весь 2016 год новосибирские доноры сдали более 40 тыс. литров цельной крови.

