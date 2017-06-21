В два озера Первомайского района запустили рыб-чистильщиков

Белые амуры помогут стать озёрам ещё чище

В Первомайском районе в два озера выпустили больше десяти тысяч молодых особей рыб из семейства карповых.







Годовалые белые амуры помогут оздоровить озёра в районе ул. Радиостанция № 2 и ул. Ласточкина. Перед этим водоёмы очистили за 14,3 млн руб. из федеральной казны. В итоге в озёрах улучшилось качество воды, а зеркальная поверхность стала больше почти в два раза, рассказали в пресс-службе облправительства.





Белых амуров выпустили неподалёку от берега



«Расчистка озёр велась на основании госконтрактов. Работы на озере в районе ул. Радиостанция № 2 проводило ООО "Компания «Чистый город»", а на озере в районе ул. Ласточкина — ИП Сенько А.В.», — рассказали НГС.НОВОСТИ в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.







Зарыблением водоёмов занималось ООО «Компания "Чистый город"», сменившее название на ООО «Размах», уточнили в департаменте.





Озеро в районе ул. Радиостанция № 2 до расчистки

По словам руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Юрия Марченко, расчистка была нужна «для предотвращения деградации озер и восстановления биологически сбалансированной системы их самоочищения и самовосстановления».





Белые амуры — это травоядные рыбы, они питаются мягкими и жёсткими растениями, поэтому смогут помочь озеру очиститься, объяснили в пресс-службе выбор этой рыбы.





Озеро в районе ул. Радиостанция № 2 после расчистки

«Одна из важных задач, которая стоит перед департаментом — это поддержание естественных водоёмов на территории Новосибирской области в надлежащем состоянии», — подчеркнул Марченко.







Областные власти задумались о спасении этих двух озёр ещё в 2015 году. Водоёмы находятся поблизости от многоэтажных домов и в перспективе должны стать местами для отдыха жителей района.







Купаться в этих озёрах запрещено, предупреждает знак на берёзе



