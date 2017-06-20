Рейс из Новосибирска в Якутию задержали на сутки

В аэропорту Толмачёво пояснили, что рейс задержался из-за позднего прибытия самолёта

Пассажиры авиарейса не могут вылететь из Новосибирска в Нерюнгри уже 22 часа.







По данным на сайте аэропорта Толмачёво, рейс ЯК 483 «Новосибирск – Нерюнгри» авиакомпании «Якутия» должен был отправиться к месту назначения 19 июня в 13:20 по местному времени. Однако на момент публикации новости расчётное время вылета перенесено на 13:00 20 июня. Таким образом, рейс задерживается практически на сутки.







В пресс-службе аэропорта Толмачёво пояснили, что отправка рейса в Нерюнгри задерживается из-за позднего прибытия самолёта.







«Задержка произошла из-за регламента работы аэропорта Нерюнгри», — сообщили НГС.НОВОСТИ в Новосибирской транспортной прокуратуре, добавив, что задержавшийся самолёт уже летит в Толмачёво, чтобы забрать пассажиров.







В пресс-службе авиакомпании «Якутия» между тем озвучили другую версию задержки: по их данным, самолёт не смог вовремя вылететь из Якутии за пассажирами в Толмачёво из-за технической неисправности — проблемы у самолёта с двигателем.





В пресс-службе авиакомпании добавили, что за пассажирами из Новосибирска «Якутия» отправила запасное судно той же модели — Boeing 737. Самолёт полетел по маршруту «Якутск – Нерюнгри – Новосибирск – Нерюнгри». «Отправка из Новосибирска запланирована на 13 часов», — подтвердили в авиакомпании «Якутия».







Как в авиакомпании, так и в Новосибирской транспортной прокуратуре не смогли уточнить, сколько именно пассажиров ждут вылета из Толмачёво. «Нами установлено, что права пассажиров не нарушены <…> То есть им предоставлены прохладительные напитки, горячее питание, и все желающие пассажиры были размещены в гостинице», — сообщили в Новосибирской транспортной прокуратуре.





На прошлой неделе рейс авиакомпании S7 Airlines «Новосибирск – Москва» задержался в аэропорту Толмачёво на полчаса: причиной тому стал пьяный пассажир.