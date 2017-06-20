Кинотеатр «Победа» снял с показа фильм и объявил о возврате билетов





Кадр из фильма «Кэнди»

Из-за проблем прокатчика с правообладателем кинотеатр «Победа» отменил показ фильма «Кэнди» в рамках ретроспективы Хита Леджера.





Всем, купившим билеты, обещают вернуть деньги.





«Мы работаем с разными прокатчиками. Эту программу нам предложила кинокомпания Cool Connection, с которой мы сотрудничаем уже очень давно по многим проектам. В программу должно было войти три фильма: "Кэнди", "Тёмный рыцарь" и документальный "Меня зовут Хит Леджер". В пятницу вечером нам написали, что фильм "Кэнди" нужно отменить. Права на показ приобретаются на конкретные города и кинотеатры, даже на конкретный день и час. Бывают разные причины, с документами например. В нашем случае австралийский правообладатель сообщил, что не имеет права показывать именно этот фильм в российских кинотеатрах», — сообщила НГС.НОВОСТИ Лидия Маркова, PR-директор кинотеатра «Победа».







По словам Лидии, 5 человек купили билеты на показ фильма и всем им будут возвращены деньги. При онлайн-покупке деньги вернут обратно на карту, а если билеты были куплены за наличные, нужно прийти в кинотеатр.







В своём "инстаграме" «Победа» сообщила, что остальные два фильма ретроспективы «Тёмный рыцарь» и «Меня зовут Хит Леджер» будут показаны по расписанию 24 и 25 июня.





Недавно экс-новосибирец Андрей Звягинцев показывал в «Победе» свой фильм «Нелюбовь». Около сотни новосибирцев пришли на премьеру, а после просмотра остались пообщаться с режиссёром.

