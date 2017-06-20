Муж пропавшей девушки с татуировкой написал явку с повинной

Екатерину нашли мёртвой

Объявленную в розыск 28-летнюю жительницу Новосибирска Екатерину Борникову нашли мёртвой.







Муж женщины пришёл в полицию с явкой с повинной. Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по НСО. В чем конкретно сознался мужчина, следователи пока не разглашают.





«Тело нашли на территории Новосибирского района. Заключение судмедэкспертизы ещё не получено», — сказал старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области (по взаимодействию со СМИ) Алексей Максименко.







Отдел полиции № 7 «Ленинский» объявил Екатерину в розыск 18 июня. В пресс-службе правоохранительного ведомства НГС.НОВОСТИ пояснили, что заявление о пропаже своей жены подал супруг. Он утверждал, что жена ушла из дома по делам около 6:00 17 июня.