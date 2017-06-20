Шестиклассник выехал с поля на мопеде и погиб после ДТП с минивэном

Место аварии в Коченёвском районе

Вечером 19 июня 13-летний школьник с другом ехали на мопеде «Хонда» в Коченёвском районе Новосибирской области и врезались в минивэн «Тойота».





Один школьник погиб, другой сейчас в больнице в тяжелом состоянии.







«19 июня около 21:00 на 11-м км автодороги Коченево – Поварёнка столкнулись Toyota Town Ace, которой управлял 35-летний водитель, и мокик Honda Due, которым управлял 13-летний водитель», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.







По данным ГИБДД, «Тойота» ехала со стороны Шагалово в сторону Поварёнки, а школьники на мокике выезжали с поля по прилегающей дороге.







Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии





Из-за столкновения ученик 6-го класса, который был за рулём мопеда, погиб на месте от травм. Его друг, ученик 5-го класса, сильно пострадал: у него открытая черепно-мозговая травма и другие повреждения, сейчас школьник в тяжёлом состоянии.







На фото с места происшествия видно, что на месте аварии лежат кепки мальчиков.





Кепки мальчиков





Ещё одна смертельная авария с участием ребёнка произошла 18 июня: в селе Криводановка Новосибирского района автобус ПАЗ насмерть сбил подростка, переходившего дорогу.