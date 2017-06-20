На месте столовой в центре открылся ресторан узбекской кухни

В новом ресторане на стенах изображения быка и барана, собранные из овощей и фруктов. Фото Стаса Соколова





19 июня в Новосибирске на Вокзальной магистрали на месте закрывшейся в этом году столовой «8 минут» начал работать ресторан «Чучвара».







Это вторая точка ставшего теперь уже сетевым проекта ресторанной группы «Ресторатор» (People's, «Перчини» и др.). Первая «Чучвара» была открыта в 2014 году в ТРЦ «Сан Сити». Сейчас в сети четыре ресторана — два в Новосибирске (вместе с только что открытым) и по одному в Самаре и Нижневартовске. В кухне преобладают блюда узбекской кухни, дополненные наиболее популярными кавказскими кушаньями (хинкали, хачапури и т.д.). Заведение можно отнести к формату «еврочайханы» (ресторан со среднеазиатской кухней и европейским сервисом). Ужин из двух блюд с безалкогольным напитком здесь обойдется примерно в 600–700 руб.







В ресторане открытая кухня, но сесть рядом с ней, как за барной стойкой, нельзя. Фото Стаса Соколова





Новый ресторан больше — в нём порядка 130 посадочных мест без учёта небольшого банкетного зала и летней веранды (вмещает 40 человек). В заведении полностью открытая кухня, отделённая от зала только проходом. Интерьер изменился в сторону большей условности — в отличие от первого ресторана, в нём уже практически нет среднеазиатских мотивов.



Кебабы в «Чучваре». Фото Стаса Соколова





«Чучвара» на Вокзальной магистрали стала уже третьим заведением такого формата в центре городе, два других — «Баранжар» и «Аджикинежаль» — работают в 5–7 минутах ходьбы. Весной этого года «Аджикинежаль» также превратился в сеть после того, как ещё одно заведение открылось по франчайзингу на пл. Маркса. Кроме того, в Новосибирске в этом формате работают открывшиеся в конце прошлого года в торговых центрах заведения «Делай Базар» («Ройял Парк») и «Курагадиван» («Аура»).

