Семилетний мальчик попал под колеса «Мазды» на узкой дороге

Место аварии

Вчера, 19 июня, водитель «Мазды» сбил 7-летнего мальчика, переходившего дорогу возле дома в Заельцовском районе Новосибирска.





Авария случилась в 16:40 около дома на Кавалерийской, 9, находящемся возле реки 1-я Ельцовка.





«18-летний водитель автомобиля "Мазда", следовавший со стороны Красного проспекта в сторону улицы Брестская, совершил наезд на 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







После аварии мальчика доставили в больницу, у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.







Водитель утверждает, что не видел мальчика





«Согласно объяснениям водителя, он двигался со скоростью около 20 км/ч по свободной полосе — всего на дороге две полосы для движения, на одной стояли автомобили. Неожиданно слева по ходу движения из-за стоявших автомобилей на дорогу выбежал мальчик и ударился о зеркало заднего вида "Мазды"», — пояснили в группе пропаганды ГИБДД.





Водитель утверждает, что не видел мальчика, поэтому и наехал на него, добавили госавтоинспекторы.







Очевидцы аварии в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что ДТП случилось во время дождя.







В последние дни на новосибирских дорогах произошло много ДТП с детьми: 18 июня в разных авариях в Новосибирске пострадало двое детей-пассажиров, один из них сломал позвоночник.