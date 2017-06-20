Семилетний мальчик попал под колеса «Мазды» на узкой дороге

Место аварии
Место аварии

Вчера, 19 июня, водитель «Мазды» сбил 7-летнего мальчика, переходившего дорогу возле дома в Заельцовском районе Новосибирска.


Авария случилась в 16:40 около дома на Кавалерийской, 9, находящемся возле реки 1-я Ельцовка.


«18-летний водитель автомобиля "Мазда", следовавший со стороны Красного проспекта в сторону улицы Брестская, совершил наезд на 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


После аварии мальчика доставили в больницу, у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.


Водитель утверждает, что не видел мальчика
Водитель утверждает, что не видел мальчика


«Согласно объяснениям водителя, он двигался со скоростью около 20 км/ч по свободной полосе — всего на дороге две полосы для движения, на одной стояли автомобили. Неожиданно слева по ходу движения из-за стоявших автомобилей на дорогу выбежал мальчик и ударился о зеркало заднего вида "Мазды"», — пояснили в группе пропаганды ГИБДД.


Водитель утверждает, что не видел мальчика, поэтому и наехал на него, добавили госавтоинспекторы.


Очевидцы аварии в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что ДТП случилось во время дождя.


В последние дни на новосибирских дорогах произошло много ДТП с детьми: 18 июня в разных авариях в Новосибирске пострадало двое детей-пассажиров, один из них сломал позвоночник.

Ксения Евдокимова

Фото группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску

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