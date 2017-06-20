Долги по зарплате в области выросли до 119 миллионов

53 млн руб. компании не заплатили работникам, уволенным в 2016 году и раньше 
53 млн руб. компании не заплатили работникам, уволенным в 2016 году и раньше 

К началу июня предприятия Новосибирской области накопили просроченные долги по зарплате на 119,2 млн руб., большую часть суммы задолжали работодатели из строительной отрасли.


За последний месяц — с 1 мая по 1 июня — зарплатные долги в регионе выросли на 1,4 %.


«Своевременно не получили заработную плату 3 тыс. человек. В среднем на одного работника приходилось по 39 914 руб. невыплаченной заработной платы», — рассказали в Новосибирскстате.


По данным статистиков, значительная часть всей суммы задолженности — 53 млн руб. — это невыплаченная зарплата работникам, уволенным из организаций в 2016 году и раньше.


На 1 июня 2017 года больше всего денег работникам задолжали предприятия строительной отрасли ООО «МСУ-78», ОАО «Сибтрубопроводстрой» и обрабатывающие производства ОАО «ЛДСК», ЗАО «ЗАВОД ПСК». На долю этих компаний приходится 90,9 % общей суммы задолженности.


«Весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств», — пояснили статистики.


В начале мая в центре крупного скандала оказалось новосибирское ООО «Стройсервисмеханизация»: его 30-летний работник забрался на стрелу башенного крана на ул. Вилюйской из-за задержек зарплаты. Также следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам строительной компании ООО «СМУ № 10».

Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой

Прочтений: 1429
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено