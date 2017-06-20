Долги по зарплате в области выросли до 119 миллионов

53 млн руб. компании не заплатили работникам, уволенным в 2016 году и раньше

К началу июня предприятия Новосибирской области накопили просроченные долги по зарплате на 119,2 млн руб., большую часть суммы задолжали работодатели из строительной отрасли.





За последний месяц — с 1 мая по 1 июня — зарплатные долги в регионе выросли на 1,4 %.







«Своевременно не получили заработную плату 3 тыс. человек. В среднем на одного работника приходилось по 39 914 руб. невыплаченной заработной платы», — рассказали в Новосибирскстате.







По данным статистиков, значительная часть всей суммы задолженности — 53 млн руб. — это невыплаченная зарплата работникам, уволенным из организаций в 2016 году и раньше.







На 1 июня 2017 года больше всего денег работникам задолжали предприятия строительной отрасли ООО «МСУ-78», ОАО «Сибтрубопроводстрой» и обрабатывающие производства ОАО «ЛДСК», ЗАО «ЗАВОД ПСК». На долю этих компаний приходится 90,9 % общей суммы задолженности.







«Весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств», — пояснили статистики.







В начале мая в центре крупного скандала оказалось новосибирское ООО «Стройсервисмеханизация»: его 30-летний работник забрался на стрелу башенного крана на ул. Вилюйской из-за задержек зарплаты. Также следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам строительной компании ООО «СМУ № 10».

