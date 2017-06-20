В Новосибирской области выросло число погибших на работе

Чаще всего рабочие страдают от разлетающихся и вращающихся предметов, падения с высоты, ДТП, обрушения земли

В Новосибирской области по итогам 2016 года снизилось число пострадавших от несчастных случаев на производстве, при этом число погибших выросло в 2 раза.





По подсчетам статистиков, в прошлом году на производстве пострадало 535 человек, что составляет 87,7 % к уровню 2015 года. «Основную часть пострадавших составляли мужчины — 67,3 %. Уровень производственного травматизма составил 1,3 пострадавших на 1000 работающих», — сообщает Новосибирскстат.







Число погибших на производстве — 25 человек, это в 2,1 раза выше, чем в 2015 году. Все погибшие на производстве — мужчины.







По данным Новосибирскстата, чаще всего рабочие страдают от движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей, падения с высоты, ДТП, падения, обрушения, обвала предметов или земли, а также получают повреждения от контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися.







Основными причинами несчастных случаев на производстве статистики называют неудовлетворительную организацию производства работ, нарушения технологического процесса, правил дорожного движения, трудовой дисциплины, а также неудовлетворительное техническое состояние зданий и территорий, недостаток в обучении безопасным приёмам труда.







Потери рабочего времени из-за травм на производстве достигли 27,4 тыс. рабочих дней. Средняя продолжительность нетрудоспособности одного пострадавшего на производстве по области составила 51 рабочий день. Предприятиями и организациями области на мероприятия по охране труда израсходовали 3,35 млрд руб., в расчете на одного работающего — 8262 руб.







Один из несчастных случаев на производстве в Новосибирске произошел в начале июня — 24-летнего рабочего засыпало землёй на строительстве многоэтажки.