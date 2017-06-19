Новосибирск накрыл малиновый закат

Такой закат можно было увидеть в центре Новосибирска

Новосибирцы вечером 19 июня массово выложили в Instagram фотографии заката.







По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, одна часть неба была окрашена в розовые тона, другая была полностью серой. Закат особенно хорошо было видно с Коммунального моста.





Редакция НГС.НОВОСТИ выбрала лучшие снимки сегодняшнего неба.





#закат #розовыеоблака Какой же красивый сегодня закат🌅😄 Публикация от Инесса Майле (@ina_m_19) Июн 19 2017 в 9:06 PDT





Небо 😍 #новосибирск #закат Публикация от Xenia Evdokimova (@xenia__e) Июн 19 2017 в 8:38 PDT









Опять я со своими закатами😌 Публикация от @alinaryzhkova Июн 19 2017 в 9:02 PDT





#всемогу #твойлучшийденьэтосегодня #novosibirsk #siberia Публикация от @karenina_karenina Июн 19 2017 в 8:57 PDT





Сегодня в Новосибирске погода была особенно контрастной. Днём в городе разразился ливень, а в окрестностях (в Оби и Линёво) даже выпал град. Завтра, 20 июня, по прогнозам синоптиков, в городе снова будет жарко.