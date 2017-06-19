Новосибирск накрыл малиновый закат

Такой закат можно было увидеть в центре Новосибирска 
Такой закат можно было увидеть в центре Новосибирска 

Новосибирцы вечером 19 июня массово выложили в Instagram фотографии заката.


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, одна часть неба была окрашена в розовые тона, другая была полностью серой. Закат особенно хорошо было видно с Коммунального моста. 


Редакция НГС.НОВОСТИ выбрала лучшие снимки сегодняшнего неба. 


#закат #розовыеоблака Какой же красивый сегодня закат🌅😄

Публикация от Инесса Майле (@ina_m_19)


Небо 😍 #новосибирск #закат

Публикация от Xenia Evdokimova (@xenia__e)



Опять я со своими закатами😌

Публикация от @alinaryzhkova


#всемогу #твойлучшийденьэтосегодня #novosibirsk #siberia

Публикация от @karenina_karenina

 

Сегодня в Новосибирске погода была особенно контрастной. Днём в городе разразился ливень, а в окрестностях (в Оби и Линёво) даже выпал град. Завтра, 20 июня, по прогнозам синоптиков, в городе снова будет жарко. 

Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой (1), instagram.com/ina_m_19 (2), instagram.com/xenia__e  (3), instagram.com/ksenia_popova/(4), instagram.com/ alinaryzhkova (5), instagram.com/karenina_karenina (6)

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