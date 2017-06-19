Новосибирск накрыл малиновый закат
Новосибирцы вечером 19 июня массово выложили в Instagram фотографии заката.
По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, одна часть неба была окрашена в розовые тона, другая была полностью серой. Закат особенно хорошо было видно с Коммунального моста.
Редакция НГС.НОВОСТИ выбрала лучшие снимки сегодняшнего неба.
Сегодня в Новосибирске погода была особенно контрастной. Днём в городе разразился ливень, а в окрестностях (в Оби и Линёво) даже выпал град. Завтра, 20 июня, по прогнозам синоптиков, в городе снова будет жарко.
Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой (1), instagram.com/ina_m_19 (2), instagram.com/xenia__e (3), instagram.com/ksenia_popova/(4), instagram.com/ alinaryzhkova (5), instagram.com/karenina_karenina (6)
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