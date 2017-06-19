В Новосибирской области замедлился естественный прирост населения

Уже пять лет рождаемость в регионе превышает смертность

Естественный прирост населения Новосибирской области замедлился по итогам 2016 года.





Рождаемость превышает смертность в регионе с 2012 года. Показатель рос несколько лет подряд, однако по итогам прошлого года он сократился на 27,3 % по сравнению с 2015-м и составил 2 тыс. человек, сообщает Новосибирскстат.





Естественный прирост наблюдался только в Новосибирске, Бердске, Оби, Кольцово, а также в Баганском и Новосибирском районах области. В остальных 28 районах и городе Искитиме людей умерло больше, чем родилось.





«Естественный прирост в городской местности в 2016 году составил 3,4 тыс. человек, сократившись за год в 1,4 раза, — отметили в Новосибирскстате. — В сельской местности с 1993 года стабильно наблюдается естественная убыль».



В службе статистики напомнили, что в 1992–2011 годах смертность была выше рождаемости в среднем по всему региону.





В начале прошлого года Новосибирская область входила в число четырёх регионов Сибири с естественной убылью населения, рассказывали ранее НГС.НОВОСТИ. Помимо Новосибирской области, в их число тогда попали Кузбасс, Алтайский край и Омская область.





Среди основных причин смерти, по подсчётам статистиков, остаются болезни системы кровообращения и новообразования.





Недавно статистики также сообщали, что несмотря на естественную убыль населения, в Новосибирской области растёт число мигрантов. Так, за первые 4 месяца этого года в НСО переехали 22,8 тыс. человек.