В Новосибирской области замедлился естественный прирост населения

Уже пять лет рождаемость в регионе превышает смертность
Уже пять лет рождаемость в регионе превышает смертность

Естественный прирост населения Новосибирской области замедлился по итогам 2016 года. 


Рождаемость превышает смертность в регионе с 2012 года. Показатель рос несколько лет подряд, однако по итогам прошлого года он сократился на 27,3 % по сравнению с 2015-м и составил 2 тыс. человек, сообщает Новосибирскстат. 



Естественный прирост наблюдался только в Новосибирске, Бердске, Оби, Кольцово, а также в Баганском и Новосибирском районах области. В остальных 28 районах и городе Искитиме людей умерло больше, чем родилось. 



«Естественный прирост в городской местности в 2016 году составил 3,4 тыс. человек, сократившись за год в 1,4 раза, —  отметили в Новосибирскстате. — В сельской местности с 1993 года стабильно наблюдается естественная убыль». 

В службе статистики напомнили, что в 1992–2011 годах смертность была выше рождаемости в среднем по всему региону.


В начале прошлого года Новосибирская область входила в число четырёх регионов Сибири с естественной убылью населения, рассказывали ранее НГС.НОВОСТИ. Помимо Новосибирской области, в их число тогда попали Кузбасс, Алтайский край и Омская область. 


Среди основных причин смерти, по подсчётам статистиков, остаются болезни системы кровообращения и новообразования. 


Недавно статистики также сообщали, что несмотря на естественную убыль населения, в Новосибирской области растёт число мигрантов. Так, за первые 4 месяца этого года в НСО переехали 22,8 тыс. человек.  

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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