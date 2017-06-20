Центр Новосибирска засняли при помощи квадрокоптера
На Youtube появился видеоролик с видами центра Новосибирска — его сняли при помощи квадрокоптера.
Видео опубликовано 19 июня. На кадрах сквозь лёгкую дымку видны основные городские достопримечательности, среди которых театр оперы и балеты, театр «Глобус», краеведческий музей. Также с высоты засняты ключевые магистрали, скверы и парки.
В прошлом году летними снимками Новосибирска с высоты птичьего полёта с редакцией НГС.НОВОСТИ также поделился известный новосибирский фотограф Слава Степанов.
Стопкадр видеоролика
Видео youtube.com, канал Video editing by PNCA
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