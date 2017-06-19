Филармония открыла марафон бесплатных концертов на свежем воздухе

Концерты начинаются в 18:00 
Концерты начинаются в 18:00 

Около Новосибирской филармонии в преддверии Дня города начались бесплатные летние концерты под открытым небом.


Сегодня, 19 июня, перед Камерным залом в рамках XVIIII фестиваля «На ступенях» выступил ансамбль медных духовых «Сибирский брасс». 


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, послушать его пришли несколько десятков человек. 


Филармония открыла марафон бесплатных концертов на свежем воздухе (фото, видео)


Новосибирцы радовались и танцевали 
Новосибирцы радовались и танцевали 


«Традиционный фестиваль филармонии "На ступенях" призван порадовать слушателей в преддверии Дня города и представить выступления самых громких наших творческих коллективов. Громких потому, что им предстоит “переиграть” шум транспорта на Красном проспекте», — цитирует пресс-служба учреждения художественного руководителя филармонии Владимира Калужского.



Филармония открыла марафон бесплатных концертов на свежем воздухе (фото, видео)


К началу концерта в город после дождя вернулось солнце 
К началу концерта в город после дождя вернулось солнце 


20 июня выступит Концертный духовой оркестр, 23 июня — ансамбль «Маркелловы голоса», 24 июня — вокальный ансамбль Павла Шаромова. 25 июня состоится гала-концерт, где на сцену выйдут Концертный духовой оркестр, вокальный ансамбль Павла Шаромова, ансамбль медных духовых «Сибирский брасс», фольклорный ансамбль «Рождество», джаз-оркестр «Сибирский диксиленд».


Артисты играли с настроением 
Артисты играли с настроением 


21 и 22 июня выступлений на ступенях Камерного зала не будет, так как в эти дни слушателей ожидают концерты ансамбля ранней музыки Insula Magica и фольклорного ансамбля «Рождество» на основной сцене Камерного зала филармонии. 


Некоторые горожане удобно устроились на траве 
Некоторые горожане удобно устроились на траве 


22 июня, в День памяти и скорби, Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением санкт-петербургского дирижёра Михаила Татарникова даст концерт на площади Ленина. Музыканты исполнят Пятую симфонию Чайковского.


Начало всех концертов в 18:00. 25 июня концерт на площади Ленина начнётся в 16:00. 


Кто-то предпочитал стоять поближе к музыкантам 
Кто-то предпочитал стоять поближе к музыкантам 


Артисты филармонии устраивают бесплатные концерты перед Днём города не первый раз. Прошлым летом новосибирцы также могли бесплатно слушать музыку в рамках фестиваля «На ступенях». 

Ольга Власова
Фото, видео Густаво Зырянова

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