Филармония открыла марафон бесплатных концертов на свежем воздухе

Концерты начинаются в 18:00

Около Новосибирской филармонии в преддверии Дня города начались бесплатные летние концерты под открытым небом.







Сегодня, 19 июня, перед Камерным залом в рамках XVIIII фестиваля «На ступенях» выступил ансамбль медных духовых «Сибирский брасс».





По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, послушать его пришли несколько десятков человек.











Новосибирцы радовались и танцевали





«Традиционный фестиваль филармонии "На ступенях" призван порадовать слушателей в преддверии Дня города и представить выступления самых громких наших творческих коллективов. Громких потому, что им предстоит “переиграть” шум транспорта на Красном проспекте», — цитирует пресс-служба учреждения художественного руководителя филармонии Владимира Калужского.















К началу концерта в город после дождя вернулось солнце





20 июня выступит Концертный духовой оркестр, 23 июня — ансамбль «Маркелловы голоса», 24 июня — вокальный ансамбль Павла Шаромова. 25 июня состоится гала-концерт, где на сцену выйдут Концертный духовой оркестр, вокальный ансамбль Павла Шаромова, ансамбль медных духовых «Сибирский брасс», фольклорный ансамбль «Рождество», джаз-оркестр «Сибирский диксиленд».







Артисты играли с настроением





21 и 22 июня выступлений на ступенях Камерного зала не будет, так как в эти дни слушателей ожидают концерты ансамбля ранней музыки Insula Magica и фольклорного ансамбля «Рождество» на основной сцене Камерного зала филармонии.







Некоторые горожане удобно устроились на траве





22 июня, в День памяти и скорби, Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением санкт-петербургского дирижёра Михаила Татарникова даст концерт на площади Ленина. Музыканты исполнят Пятую симфонию Чайковского.







Начало всех концертов в 18:00. 25 июня концерт на площади Ленина начнётся в 16:00.





Кто-то предпочитал стоять поближе к музыкантам





Артисты филармонии устраивают бесплатные концерты перед Днём города не первый раз. Прошлым летом новосибирцы также могли бесплатно слушать музыку в рамках фестиваля «На ступенях».