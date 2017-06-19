Под Новосибирском ветер повырывал деревья с корнем

Налетевший ветер смог вырвать даже такой мощный тополь





В Оби ветер с градом массово повалил и повырывал с корнем деревья.







«Деревья повалило в микрорайоне "Геодезия". Люди дружно вышли на уборку — кто с бензопилами, кто с чем. Ждём прибытия коммунальных служб. Первыми пригнали спецтехнику сотрудники компании, которая ремонтирует у нас в микрорайоне тепловые сети», — рассказал НГС.НОВОСТИ местный житель.





Налетевший ветер с дождём и градом вырвал даже такие мощные деревья





Полянки превратились в болотца





Гроза разыгралась в небе над Новосибирском и пригородом после обеда. В Оби и Линёво прошёл крупный град, в областном центре сверкали молнии и несколько минут шёл мощный ливень.







На тротуарах образовались большие лужи





После грозы в небе над Новосибирском можно было наблюдать большое живописное кучево-дождевое облако.





На улицах лежат ветки деревьев





По прогнозу синоптиков, на этой неделе жара в регионе начнёт отступать. В ближайшие трое суток, с 20 по 22 июня, ночная температура в Новосибирской области будет держаться на уровне +13…+19 градусов, а дневная начнёт постепенно понижаться.





Также уже завтра днём в Новосибирской области начнутся дожди: сначала они захватят западные, северо-западные и центральные районы, а в последующие дни постепенно начнут распространяться на восток и северо-восток.