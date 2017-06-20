На Восходе знак пешеходного перехода насадили на трубу и оставили лежать на брусчатке

Дорожный знак оставили прямо на брусчатке
Дорожный знак оставили прямо на брусчатке

В Новосибирске возле Восхода, 20 знак пешеходного перехода насадили на трубу и спустили плашмя до брусчатки.


Фотографии с места в редакцию НГС.НОВОСТИ накануне, 19 июня, прислал читатель. Недавно здесь ремонтировали тротуар.


«Просто знак продырявили и воткнули в пластиковую трубу. По-видимому, там должен появиться пластиковый билборд или рекламная конструкция», — сообщил читатель НГС.НОВОСТИ Игорь. По словам читателя, люди в этом месте идут через дорогу по привычке. Дорожный знак так лежал, как заверил читатель, уже не один день. 


Чтобы знак держался на пластиковой трубе, его насадили на пробитую в центре знака дыру
Чтобы знак держался на пластиковой трубе, его насадили на пробитую в центре знака дыру


Вчера вечером, пока готовился материал, рабочие установили на этом переходе дорожные знаки, как сообщил НГС.НОВОСТИ тот же читатель. Однако сегодня утром один из знаков снова лежал на тротуаре.


На Восходе знак пешеходного перехода насадили на трубу и оставили лежать на брусчатке (фото)


До этого дорожные знаки в городе падали в начале мая во время урагана

Илья Калинин
Фото читателя НГС

Прочтений: 5573
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено