На Восходе знак пешеходного перехода насадили на трубу и оставили лежать на брусчатке

Дорожный знак оставили прямо на брусчатке



В Новосибирске возле Восхода, 20 знак пешеходного перехода насадили на трубу и спустили плашмя до брусчатки.







Фотографии с места в редакцию НГС.НОВОСТИ накануне, 19 июня, прислал читатель. Недавно здесь ремонтировали тротуар.







«Просто знак продырявили и воткнули в пластиковую трубу. По-видимому, там должен появиться пластиковый билборд или рекламная конструкция», — сообщил читатель НГС.НОВОСТИ Игорь. По словам читателя, люди в этом месте идут через дорогу по привычке. Дорожный знак так лежал, как заверил читатель, уже не один день.





Чтобы знак держался на пластиковой трубе, его насадили на пробитую в центре знака дыру





Вчера вечером, пока готовился материал, рабочие установили на этом переходе дорожные знаки, как сообщил НГС.НОВОСТИ тот же читатель. Однако сегодня утром один из знаков снова лежал на тротуаре.









До этого дорожные знаки в городе падали в начале мая во время урагана.