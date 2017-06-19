В Новосибирской области закончилась вторая волна паводка





Вторая волна паводка прошла практически незамеченной

В Новосибирской области сняли режим ЧС, введённый из-за паводка.





Такое решение принято сегодня, 19 июня, на заседании областного правительства. Губернатор Владимир Городецкий отметил слаженную работу всех профильных структур по защите населённых пунктов и территорий от подтоплений, сообщили в пресс-службе облправительства.







«Вторая волна паводка как таковая прошла практически незаметно. Ранее подготовленная чаша Обского водохранилища позволила так называемую вторую волну беспроблемно принять. Сейчас на территории области всё нормально», — прокомментировал принятое решение НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.







В этом году власти из-за снежной зимы начали готовиться к паводку заблаговременно. Масштабные противопаводковые учения в Новосибирской области проводились ещё в феврале. Тогда спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолёта.





В марте правительство региона направило муниципальным районам и городским округам 57 млн руб. из резервного фонда на вывоз снега. Из этой суммы 23 млн получил Новосибирск. Кроме того, 24,2 млн руб. ушло на приобретение оборудования и снаряжения, напомнили в пресс-службе правительства НСО. Для контроля ситуации в Новосибирске также разработали систему моделирования паводка «ГИСЧС.РФ». Режим ЧС в связи с паводком был объявлен 10 апреля.