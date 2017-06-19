Над Новосибирском поднялась гигантская облачная башня

Кучево-дождевое облако над ГПНТБ днём 19 июня
Кучево-дождевое облако над ГПНТБ днём 19 июня

Днём 19 июня в небе над Новосибирском появилось большое кучево-дождевое облако.


Жительница Новосибирска прислала в редакцию НГС.НОВОСТИ видео этого природного явления. На кадрах видно, как облако повисло в самом центре города — над ГПНТБ СО РАН. «Я сняла видео около 14:30, до дождя. На улице было очень душно, находиться было почти невозможно», — пояснила корреспонденту очевидец.


«Это нормально кучево-дождевое облако — ливневое, грозовое, которое выдало нам интенсивный заряд с дождём и грозой. Все облака кучево-дождевые — это облака вертикального развития.


Они довольно часто проникают даже в стратосферу. Это в экваториальных обычно широтах, не у нас. В летнее время в наших умеренных широтах возникают такие облака», — пояснил НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.



Также это облако попало на кадры пассажиров одного из самолётов.

Привет родной Новосиб)))

Публикация от ☯Влад Шитенок (@wlad_goshoria)


Также облако попало в объектив и корреспондента НГС.НОВОСТИ.


Вид облака из центра города
Вид облака из центра города


В прошлом году в июле уже появлялись вертикальные облака — 1 июля жители Новосибирска заметили и сфотографировали облако провокационной формы в Краснообске.

Мария Шевлягина
Фото instagram.com/wlad_goshoria/ (1), Марии Морсиной (2), скриншот с видео читателя НГС
Видео читателя НГС

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