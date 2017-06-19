Новосибирцы бросились раскупать вентиляторы

Ажиотаж наблюдается в различных торговых сетях
Ажиотаж наблюдается в различных торговых сетях

Из-за аномальной жары спрос на вентиляторы в магазинах Новосибирска вырос в несколько раз.


Ажиотаж наблюдается в различных торговых сетях.


По данным официального сайта сети супермаркетов DNS, на момент написания материала многие модели напольных вентиляторов остались в магазинах по одному экземпляру. Большинство из них доступны под заказ — на сайте сообщается, что они поступят в магазины не раньше чем через 2 дня.


В коммерческом отделе сети DNS НГС.НОВОСТИ сообщили, что новосибирцы раскупают большинство моделей в день привоза их со склада. «Дефицита по вентиляторам пока нет. Мы привозим их со склада, и их день в день раскупают.


Спрос подскочил по сравнению с другими продажами раз в 30, а то и более. В основном популярностью пользуются модели ценовой категории до 1 тыс. руб.


То есть пришли, попросили самый дешёвый и купили. Сейчас сгребают всё, что есть», — пояснили в сети.


И в других сетях наблюдается дефицит самых популярных моделей. Так, судя по официальному сайту сети гипермаркетов «М.Видео», напольный вентилятор Vitek за 2,9 тыс. руб. остался в наличии только в одном филиале из 6. А вентилятор Midea за ту же цену и вовсе доступен только под заказ после 6 июля. В гипермаркете Media Markt бюджетный вентилятор Daewoo Electronics за 945 руб. остался лишь на витрине, а более дорогая модель из этого магазина с большим количеством отзывов — Vitek за 4,2 тыс. руб. — доступна только в интернет-магазине после 24 июня.


Напомним, в прошедшее воскресенье, 18 июня, синоптики зафиксировали температурный рекорд, а в ближайшие дни жара постепенно пойдёт на спад.

Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой

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