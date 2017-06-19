Прокуратура нашла незаконную парковку возле Новосибирского зоопарка

Громкий скандал с платной парковкой возле Новосибирского зоопарка разразился в мае этого года
Громкий скандал с платной парковкой возле Новосибирского зоопарка разразился в мае этого года

Громкий скандал с платной парковкой возле Новосибирского зоопарка получил продолжение — теперь в дело вмешалась прокуратура. Напомним, в мае этого года новосибирцы Денис Новичков и Антон Соколов, известные борьбой с захватами муниципальных парковок, опубликовали на YouTube новый ролик — в нём они рассказали, как им удалось бесплатно припарковаться на платной площадке у зоопарка. На прошлой неделе группа новосибирцев побывала там же со своеобразным флешмобом. Одновременно с этим прокуратура начала проверку документов фирмы, которая собирает деньги за парковку.


«В результате проверки установлен факт незаконного использования ООО "Зоологика" земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, для работы платной парковки. В настоящее время решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщается в ответе прокуратуры за подписью прокурора города Дениса Ференца, который прислали общественникам из ведомства накануне.


Будет ли после этого возбуждено уголовное дело и по какой статье, по словам старшего помощника областного прокурора по взаимодействию со СМИ Дмитрия Лямкина, пока неизвестно. 


«Моментом окончания проверки является внесение актов прокурорского реагирования: представление ли, административное производство или возбуждение уголовного… Но мы не возбуждаем сейчас уголовные дела, мы направляем материалы проверки для возбуждения», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Лямкин.

Илья Калинин
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