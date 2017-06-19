Прокуроры нашли массу нарушений у хостела в центре Новосибирска

Фото вида комнаты в хостеле на странице «Метро Хостела» в соцсети «ВКонтакте»
Фото вида комнаты в хостеле на странице «Метро Хостела» в соцсети «ВКонтакте»

Прокуратура Новосибирска проверила хостел на Красном проспекте и нашла в нём нарушения, при этом директор мини-гостиницы решил добровольно закрыть её.


Квартира на 6-м этаже дома № 71 по Красному проспекту была оборудована под хостел на 28 человек. «Жаловались о незаконном размещении хостела [жильцы]. Что туда доступ граждан идёт не через отдельный вход, а через общий подъезд дома, постоянно незнакомые люди ходят», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.


Прокуроры установили, что у хостела нет отдельного входа, который, как указано в СанПиН, должен быть у таких мини-гостиниц в многоквартирных домах. «В нарушение указанных норм вход в хостел осуществлялся через общий подъезд с соседями — собственниками (нанимателями) других квартир, расположенных в том же подъезде», — сообщили в прокуратуре.


Кроме того, в хостеле не было пожарной сигнализации, системы оповещения и эвакуации людей, плана эвакуации, также пожарным не передавались данные о количестве проживающих.


Прокурор Новосибирска внес представление владельцу хостела, чтобы тот устранил нарушения. Кроме того, в отношении мужчины также возбудили административное дело из-за нарушений пожарной безопасности.


«Индивидуальный предприниматель принял решение в добровольном порядке завершить деятельность хостела. Использование квартиры под хостел прекращено, работа сайта прекращена, 7 июня он (владелец хостела. — К.Е.) обратился в 2ГИС с письмом об исключении информации о хостеле из справочника», — пояснили в прокуратуре.


По данным системы онлайн-бронирования отелей Booking.com, а также в 2ГИС по адресу Красный проспект, 71 располагается «Метро Хостел», сайт организации, указанный в справочниках, не работает. По телефону, указанному в 2ГИС, ответил администратор «Метро Хостела» и дал телефон директора. Корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила за комментарием по прокурорской проверке директору хостела Андрею Шевелёву, однако тот от комментариев отказался. При этом, судя по сайту Booking.com и странице хостела в соцсети «ВКонтакте», в хостеле ещё можно забронировать места.


Ранее прокуроры проверили работу хостела в квартире дома № 3 на Вокзальной магистрали и теперь просят суд закрыть заведение.

Ксения Евдокимова
Скриншот vk.com/metrohostel

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