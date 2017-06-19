Новосибирцы отправились в леса за белыми грибами и маслятами

Белые грибы
Белые грибы

В новосибирских лесах появились первые подберёзовики, белые грибы и маслята.


«Грибы появились уже — сейчас растут подберёзовик, маслёнок, белые грибы. Белые грибы растут в основном в Караканском бору, подберёзовик — в лесах в районе Кольцово. Маслёнок растёт среди молодых сосен, его можно встретить где угодно», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный лесничий лесничества ННЦ СО РАН Николай Палигин.


Палигин добавил, что в лесничество ННЦ СО РАН уже начали ходить первые грибники. «Ходят люди уже, сколько набирают, пока не знаю — не видел», — пояснил лесничий. Он отметил, что сейчас — после теплых дождей, грибов появится значительно больше.


«Время пришло, они сейчас начнут расти более интенсивно», — заметил Николай Палигин.


В прошлом году первые грибы были замечены в начале мая — тогда на улицах Новосибирска продавались сморчки. В прошлом году они появились на две недели раньше времени.

Мария Шевлягина
Фото Ольги Бурлаковой

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