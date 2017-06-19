Сбежавшая из Кыштовки семья немцев перебралась в Ставрополь

Евгения Мартенса (первый слева) на вокзале г. Ставрополя встречали казаки с шашками

Глава многодетной семьи русских немцев Мартенсов, переехавших из Германии в конце 2016 года в село Кыштовка Новосибирской области из-за уроков сексуального просвещения, а после внезапно вернувшихся в Германию, приехал в Ставрополь, рассказал НГС.НОВОСТИ пригласивший их к себе жить правозащитник Владимир Полубояренко.







«Когда я увидел фотографии, в каких условиях он (Евгений Мартенс. — И.К.) там жил (в Кыштовке. — И.К.), я написал <…>, что из такого бы свинарника сбежали и мои куры», — рассказал Владимир Полубояренко и раскритиковал чиновников новосибирского министерства соцразвития.







По словам ставропольского правозащитника Полубояренко, чиновники новосибирского правительства и Кыштовской администрации не помогли переселенцам в бытовом плане, а лишь подсмеивались над их изначальным желанием заниматься здесь фермерством. Чтобы Мартенсов не арестовали после возвращения в Россию, Полубояренко погасил за них долг в размере 150 тыс. руб., выданных многодетной семье в качестве так называемых «подъёмных» — по 15 тыс. руб. на одного ребёнка.







Евгений Мартенс (в центре) и Владимир Полубояренко (справа) на встрече с местным православным священником







«Замминистра <…> заявила, что он задолжал бюджету, убежал… Подтекст такой, что он жулик и аферист. <…> Думаю, что замминистра, которая вот так отнеслась к многодетной семье, практически оскорбив их, должна подать в отставку… <…> То, что в главке Новосибирска близорукость политическая, халатность политическая, нельзя было так поступать с семьей. <…> Что этот Кузьмин (замглавы Кыштовского района. — И.К.) не мог поехать к губернатору, попросить денег?» — заметил корреспонденту НГС.НОВОСТИ правозащитник. Он также заявил, что не исключает вероятность своего появления возле здания новосибирского правительства с одиночным пикетом.







Семье Мартенсов Владимир Полубояренко, в прошлом — бизнесмен и помощник уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае, — предложил поселиться в его пустующем трехэтажном коттедже с мансардой, следить за домом, садом и огородом и оплачивать только коммунальные платежи. На разведку пока приехал только Евгений Мартенс, который отдал 150 тыс. Полубояренко и в конце прошлой недели вернулся к семье в Германию, чтобы уже совместно принять решение о переезде в Ставрополь.