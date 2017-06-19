Мужчина едва не убил двух дальнобойщиков ради продажи их фуры

Сергея Чубу приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима

Суд вынес приговор жителю Новосибирского района, который в попытке заполучить фуру «Вольво» едва не убил двух дальнобойщиков.







52-летнего жителя Новосибирского района Сергея Чубу приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима.







История произошла прошлым летом. Сергей задумал сдать на авторазбор чужую фуру «Вольво», чтобы получить за неё деньги, она стоила 5,5 млн руб. Автомобиль он выбрал заранее, затем он купил в Омске сим-карту и травматический пистолет. Затем мужчина приехал на Хилокский рынок, где стояла эта машина. Фура принадлежала двум уроженцам Казахстана, которые занимались перевозками.





23 июля Сергей предложил им перевезти товары со склада на склад и заманил дальнобойщиков в лес. Место находилось в 4,5 км от воинской части № 96777 под Новосибирском.





«Он попытался сначала выманить их из машины обманным путём, они отказались. Тогда он достал травматический пистолет, начал им угрожать», — рассказали в районной прокуратуре.







В итоге Чуба с полуметра выстрелил два раза в голову одному мужчине и три раза другому. После этого он сел в машину и уехал.







«Дальнобойщики потеряли сознание. Позже один из них пришёл в себя, растолкал другого и добрался до воинской части, где сообщил о произошедшем. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, и они остались живы», — сообщили в надзорном ведомстве.







На следующий день Сергей Чуба попытался сдать «Вольво» на запчасти, попросив за него 1 млн руб., но автомобиль у него не приняли, потому что он был без документов. «В итоге Чуба написал явку с повинной», — передали в прокуратуре.







Уголовное дело расследовал следственный отдел по городу Обь следственного управления областного Следственного комитета.





В пресс-службе СК уточнили возраст пострадавших дальнобойщиков — это мужчины 28 и 32 лет.





Сергея признали виновным в двух преступлениях — покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое (п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).







В мае прошлого года похожая история разыгралась и в Новосибирске. Тогда двое мужчин решили напасть на своего приятеля, чтобы заполучить его внедорожник «Тойота РАВ4». Машину они планировали продать, а вырученные деньги поделить.





Преступники работали по такой же схеме. Они нашли предлог, под которым заманили владельца внедорожника в безлюдное место. Один из злоумышленников тогда выстрелил своей жертве два раза в шею. Рассчитывая, что он умер, приятели сели в машину и уехали. Но владелец «Тойоты РАВ4» смог добраться до своих знакомых, которые жили неподалёку. Они вызвали врачей, те оказали помощь, и мужчина остался жив.