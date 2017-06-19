«Горзеленхоз» лишился своего директора

Директор МУП «Горзеленхоз» Юрий Ляпкин написал заявление об увольнении с 19 июня

Директор МУП «Горзеленхоз» Юрий Ляпкин написал заявление об увольнении с 19 июня.





Как сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии Юрий Сердюк, заявление об увольнении Юрий Ляпкин написал по собственному желанию. Исполняет обязанности сейчас заместитель директора Максим Салахов. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже подписал заявление об увольнении, сообщил пресс-секретарь мэра Артём Роговский.





Муниципальное учреждение «Горзеленхоз» занимается озеленением и благоустройством города Новосибирска. Юрий Ляпкин возглавлял организацию с 18 апреля 2016 года.





«У меня на той неделе было несколько сердечных приступов. Я сейчас на больничном, я вот чисто по болезни не могу исполнять свои обязанности. Мне 63 года, возраст в принципе большой. Я когда пришёл, я хотел делать для города больше. Что-то удалось, что-то не удалось, но конечно, что-то не успели. Мы хотели осуществить проект озеленения города Новосибирска. Думал года 3–4 продержусь. В целом моя отставка связана только со здоровьем, больше ни с чем», — пояснил Юрий Ляпкин.





Ранее другой чиновник сложил с себя полномочия по собственному желанию — начальник управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска Марина Курносова 9 июня покинула свой пост, чтобы продолжить карьеру в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.